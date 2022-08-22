Как меняются ставки по кредитам и депозитам — Finance.ua

Как меняются ставки по кредитам и депозитам Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

В июне НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это значит, что банкам стало дороже брать кредиты у НБУ, поэтому они стали активнее привлекать средства у населения.

Об этом сообщил НБУ.

Для этого многие банки уже повысили ставки по депозитам до уровня 15-20%, и этот процесс продолжается. Также выросли ставки и по государственным облигациям, которые продает правительство.

Читайте также Депозиты юрлиц в июле выросли до 766 млрд

Более высокие ставки в гривне необходимы для того, чтобы защитить вкладчиков от инфляции. Это также поможет поддерживать стойкость и доверие к гривне в условиях войны и послевоенного восстановления. НБУ ожидает, что достаточно высокие ставки в гривне по депозитам и ценным бумагам будут сохраняться и в течение следующих лет.

Читайте также В июле бизнес брал много валютных кредитов

В то же время правительство будет продолжать программу льготного кредитования бизнеса с компенсацией высоких ставок. Это будет сдерживать удорожание кредитов и стимулировать кредитование.

Такие кредиты, например, получали аграрии для посевной. Также ожидается запуск программы льготного кредитования на приобретение жилья.

Напомним, средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в июле, составляет 8,1% годовых, что на 1,5 процентного пункта (п.п.) выше уровня июня; ставка по валютным депозитам, достигшая исторического минимума в 0,4% годовых в апреле, после роста в мае на 0,2 п.п. и в июне на 0,1 п. п. в июле прибавила еще 0,2 п. п. — до 0,9%.

Справка Finance.ua:

В июле бизнес брал много валютных кредитов. Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в июле вырос на 4,6% до 1089,185 млрд гривен. С начала года объем кредитов в экономику вырос на 4,3% с 1044,049 млрд гривен.

В июле сумма размещенных депозитов юридических лиц выросла на 4,6% и составила более 766 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацбанка.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.