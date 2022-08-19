Депозиты юрлиц в июле выросли до 766 млрд — Finance.ua

Депозиты юрлиц в июле выросли до 766 млрд Сегодня 10:49 — Кредит&Депозит

Депозиты юрлиц в июле выросли до 766 млрд

В июле сумма размещенных депозитов юридических лиц выросла на 4,6% и составила более 766 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацбанка.

В большинстве своем рост зафиксирован за счет роста депозитов именно в иностранной валюте — 294 млрд грн в эквиваленте в июле против 232 млрд грн в июне.

Депозиты физических лиц также показывают рост. В июле сумма вкладов украинцев выросла на 7,6% и составила 844 млрд грн. Как и в случае с депозитами бизнеса, рост произошел в основном за счет вложений в иностранной валюте: 304 млрд грн в эквиваленте против 248 млрд в июне.

«Увеличение портфеля депозитов в июле произошло за счет роста курса НБУ почти на 25%. Это и способствовало тому, что украинцы стали забирать вклады в гривне и переводить их в иностранную валюту. Таким образом, мы наблюдаем общее увеличение мультивалютного портфеля депозитов по всей банковской системе», — комментирует Елена Рудык, директор Департамента малого бизнеса в АО « ПУМБ ».

Справка Finance.ua:

средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в июле, составляет 8,1% годовых , что на 1,5 процентного пункта (п.п.) выше уровня июня;

, что на 1,5 процентного пункта (п.п.) выше уровня июня; ставка по валютным депозитам, достигшая исторического минимума в 0,4% годовых в апреле, после роста в мае на 0,2 п.п. и в июне на 0,1 п. п. в июле прибавила еще 0,2 п. п. — до 0,9%.



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