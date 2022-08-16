В июле бизнес брал много валютных кредитов — Finance.ua

В июле бизнес брал много валютных кредитов Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в июле вырос на 4,6% до 1089,185 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

С начала года объем кредитов в экономику вырос на 4,3% с 1044,049 млрд гривен.

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Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц сократился на 0,4% до 546,092 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 21,2% до 279,48 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 0,6% до 235,171 млрд гривен.

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Процентные ставки в июле по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,5 п.п. до 17,8%, для населения — на 0,4 п.п. до 22,7%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 4,5%.

В прошлом месяце бизнес гасил валютные кредиты.

Справка Finance.ua:

в 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.

В 2020 году объем кредитов в экономике сократился на 2,3% с 971,871 млрд гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Українські Новини По материалам:

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