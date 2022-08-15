Когда военнослужащим могут начислить штрафные санкции, пеню и проценты за пользование кредитом — Finance.ua
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Когда военнослужащим могут начислить штрафные санкции, пеню и проценты за пользование кредитом

Кредит&Депозит
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Верховная Рада приняла в целом в качестве закона законопроект 7414 «О внесении изменений в Закон Украины «О потребительском кредитовании» об урегулировании просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения.
Также этот закон называют законом о запрете «выбивать» долги из военных по потребительским кредитам. На данный момент закон находится на подписи у Президента.
Впрочем, следует отметить, что этим законом вносятся и некоторые уточнения, которые будут направлены на дисциплинирование тех, кто берет кредиты.
Так, в соответствии с Заключительными положениями нового закона вносятся изменения, согласно которым пункты 1 и 3 раздела I нового Закона применяются к кредитным договорам, заключенным после вступления в силу настоящего Закона.
В частности, если уже после вступления в силу этого закона (законопроекта 7414) военнослужащий заключит кредитный договор о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилому дому, квартире, будущему объекту недвижимости, объекту незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля, то в случае невыполнения условий ему смогут начислить штрафные санкции, пеню за неисполнение обязательств, а также проценты за пользование кредитом.
Так, пункт 15 статьи 14 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» излагается в следующей редакции:
«Военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва, а военнослужащим во время действия особого периода, принимавших или принимающих участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, которые находились или находяться непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий — штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилому дому, квартире, будущему объекту недвижимости, объекту незавершенного жилого строительства, имущественных прав на них) и/или автомобиля».
Следовательно, военным следует быть внимательными при заключении таких договоров.
Также по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу нового закона, определены особенности регистрации в жилье.
Так, в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине» от 5 ноября 2021 № 1871-IX «в случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 3 части второй настоящей статьи, регистрация места жительства лица осуществляется с согласия собственника (совладельцев) жилья, уполномоченного лица жилья».
Эту часть дополняют абзацем вторым следующего содержания:
«В случае нахождения жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств для регистрации места жительства (пребывания) представляется письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного владельца».
То есть, для регистрации в «ипотечном» жилье нужно будет согласие того, кто дал эту ипотеку. Подробности в тексте закона.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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