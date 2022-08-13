Сколько денег взяли в долг украинцы в банках для покупки жилья — Finance.ua

Сколько денег взяли в долг украинцы в банках для покупки жилья Сегодня 21:29 — Кредит&Депозит

Сколько денег взяли в долг украинцы в банках для покупки жилья

После вторжения рф в Украину ипотечный рынок уже около полугода находится, по словам экспертов, в коме. Ведь большинство банков в стране приостановили выдачу кредитов на покупку недвижимости.

Об этом пишет Фокус.

По данным НБУ, к началу июля 2022 года портфель ипотечных кредитов в банках составил 24,05 млрд грн. За год портфель ипотеки сократился с 29,36 млрд грн на 5,31 млрд грн или 18%.

«Я бы оценил ипотечный рынок как близкий к нулевой активности. Если такие кредиты и выдаются, то, наверное, носят технический характер, например, кредит в то время, когда семья продаст старое жилье, или в других ситуациях, когда есть технические задержки в финансировании», — отметил член Совета НБУ Виталий Шапран.

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз отмечает, что сейчас ипотечного рынка практически нет.

«Так и должно быть во время войны. Были отдельные выдачи отдельных банков, в первую очередь государственных. Но это — единичные случаи. Сейчас банки даже не знают, что делать с ранее выдаваемыми кредитами, потому что платежеспособность заемщиков резко ухудшилась, не все могут платить, а цены на квартиры упали, поэтому забрать залог также не вариант, его не продать быстро или не продать вообще», — говорит Евгений Дубогрыз.

В настоящее время правительство активно ищет способы возрождения ипотечного кредитования в Украине — для этого с октября должна стартовать государственная программа ипотечного кредитования, в рамках которой военнослужащим, медикам, переселенцам, педагогам и научным сотрудникам будет предложено купить жилье в кредит на 20 лет, а ставка будет составлять 3% или 7% годовых.

Заместитель председателя правления « Юнекс Банк а» Алексей Карчажкин считает, что то, что правительство запускает в октябре новую ипотечную программу, — это скорее работа «на будущее».

«Принятое решение вступит в силу только 1 октября. К тому времени предстоит много работы. Одну из самых сложных задач правительство поручило Министерству финансов — найти источники финансирования программы. Вряд ли до конца года речь пойдет о слишком больших суммах, но все же в режиме дефицита бюджета задача непростая», — объяснил Алексей Карчажкин. По его мнению, спрос на ипотеку может быть высоким, однако может существенно ограничить прописанные в госпрограмме некоторые важные условия.

«Помимо ставки и сроков, программа содержит ряд других ограничений: от стоимости жилья, которая, разумеется, сейчас существенно возрастет в гривневом эквиваленте, до площади квартиры, возраста дома и т.д. Если будет политическая воля, теоретически программу можно сделать очень популярной и эффективной», — говорит Алексей Карчажкин.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фокус По материалам:

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