Как менялся наличный доллар за три года войны — данные НБУ Сегодня 15:44

Как менялся наличный доллар за три года войны — данные НБУ

По данным НБУ, за последние три года (с февраля 2022 г.) курс вырос на 46,9%.

При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).

Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в феврале 2025 г. упал на 1,7% до 41,85 гривен. За год доллар подорожал на 9,1%.

Украинцы за последнее время наблюдают небольшие колебания курса валют, но среднегодовой курс заложен на уровне 45 гривен за доллар. Эксперты считают, что в таких условиях покупать американскую валюту не так выгодно, как вкладываться в облигации внутренних государственных займов.

Хотя прогнозы свидетельствуют, что в 2025 году курс доллара достигнет новой отметки, не стоит ожидать резких колебаний. Предполагается, что тактика роста будет, как и в прошлом году. Об этом рассказал банкир Сергей Мамедов. По его словам, Нацбанк остается основным игроком на валютном рынке, поэтому вполне естественно, что прогноз регулятора может быть ключевым для понимания ситуации и курсовых графиков.

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