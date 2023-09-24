Как менялась первая десятка стран по запасам золота — Finance.ua

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Как менялась первая десятка стран по запасам золота

Банковские металлы
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Как менялась первая десятка стран по запасам золота
Как менялась первая десятка стран по запасам золота
В последний год сохраняется устойчивый спрос на золото со стороны центральных банков разных стран. Всемирный совет по золоту в конце прошлого года сообщал, что закупка драгоценного металла регуляторами достигла максимума за 55 лет: его популярность, как правило, растет при кризисе, поскольку золото является защищенным металлом.
Об этом пишет «Слово и дело».
На первом месте по запасам золота стабильно остаются США, причем объем их резерва практически не меняется: 2003 год — 8134,9 тонн, 2013 и 2023 год — 8133,5 тонн.
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Второе место за собой удерживает Германия: 2003 год — 3439,5 тонн, 2013 год — 3387,1 тонн, 2023 год — 3352,6 тонн.
В 2003 году на третьем месте по запасам золота была Франция (3024,7 тонн), но теперь она опустилась на четвертое место (2436,9 тонн по состоянию на текущий год). Третье место занимает Италия: 2013 и 2023 год — 2451,8 тонн.
Значительно увеличил запасы золота в Китай. Если в 2003 году у Пекина было 600,0 тонн этого драгоценного металла, то в 2023 году — 2113,5 тонн, это шестое место.
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То же касается и россии: в 2003-м она вообще не входила в десятку стран с крупнейшими запасами золота, а сейчас в ее резервах 2329,6 тонн (пятое место). И россия, и Китай в последнее время были в лидерах по закупке.
Испания и Португалия уже не попадают в первую десятку стран по запасам золота, но после 2003-го в топе появилась Индия (797,4 тонн по состоянию на этот год).
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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