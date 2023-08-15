Золоту прогнозируют новый исторический рекорд — Finance.ua

Золоту прогнозируют новый исторический рекорд Сегодня 09:28 — Банковские металлы

Золоту прогнозируют новый исторический рекорд

Эксперты полагают, что золото может установить новый исторический максимум. Кроме того, они выделили ключевые факторы воздействия на этот актив.

Драгметалл до конца 2024 года может подорожать до 2500 долларов за унцию. Это прогноз от Дэвида Нойхаузера из Livermore Partners, который главными причинами такого роста назвал начало потенциальной рецессии уже в ближайшие месяцы и набор оборотов с началом нового года.

Нойхаузер также добавил, что золоту помогут защитные механизмы, срабатывающие при росте инфляции. По словам основателя компании Livermore Partners, в ближайшие несколько лет глобальная экономика столкнется со стагфляцией, а уровень инфляции будет колебаться в диапазоне от 3% до 5%.

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк определили целевой уровень инфляции на уровне 2%.

Похожий прогноз обнародовал и глава компании Wheaton Precious Metals Рэнди Смоллвуд. Он подчеркнул, что любой сценарий с рецессией будет способствовать росту цен на золото. Дальше — больше! Смоллвуд считает, что две крупнейшие экономики мира — США и Китай — зафиксируют спад.

Эксперты из сингапурского банка UOB делают ставку на новые рекорды золота во второй половине 2024 года. Они выделили следующие факторы влияния на рынке:

Предполагаемый пик цикла повышения базовой ставки Федеральным резервом;

Ослабление позиций доллара США на рынке, поскольку при таких условиях драгметалл станет более доступным для покупателей с другими валютами.

В банке UOB ожидают, что золото подорожает как минимум до 2100 долларов за унцию во втором квартале 2024 года. В то время как аналитики из TD Securities прогнозируют, что стоимость золота пересечет отметку в 2100 долларов за унцию в последнем квартале 2023 года или в начале 2024 года. В компании также указали, что за последние 12 месяцев именно этот драгметалл продемонстрировал лучшие позиции, чем большинство активов на рынке.

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Телеканал 24 По материалам:

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