Как менялась цена золота за последние 20 лет (инфографика) — Finance.ua
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Как менялась цена золота за последние 20 лет (инфографика)

Банковские металлы
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Как менялась цена золота за последние 20 лет (инфографика)
Как менялась цена золота за последние 20 лет (инфографика)
Цена на золото растет на фоне геополитической напряженности и торговых войн, потому что эти факторы стимулируют спрос на защищенные активы. В ближайшие месяцы, как прогнозируют эксперты, цены могут достичь рекордных 3 тысяч долларов.
О том, как менялась цена драгоценного металла в течение последних 20 лет, рассказывает «Слово и дело».
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В 2005 году максимальная стоимость золотой унции достигала 509 долларов, это было в декабре.
Как менялась цена золота за последние 20 лет (инфографика)
В 2006 году пик стоимости золота был в мае — унция тогда стоила 676 долларов. В 2007 году золото дороже всего стоило в ноябре — 808 долларов. В марте 2008 года золотая унция стоила 971 доллар.
Отметку в тысячу долларов цена на золото смогла пересечь только в октябре 2009 года. К концу года унция обошлась уже в 1135 долларов. К концу 2010 года золото подорожало почти до 1,4 тысячи долларов.
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В 2011 году металл дороже всего стоил в сентябре — 1780 долларов. В 2012 году стоимость золота немного снизилась, максимальная цена составила 1,7 тысячи долларов за унцию (октябрь).
Золото дешевело и в следующие несколько лет: так, в 2013 году максимальная стоимость унции составляла 1671 доллар, в 2014 году — 1,3 тысячи, в 2015 году — 1,2 тысячи, в 2016—2018 годах — 1,3 тысячи.
Подорожание золота началось в середине 2019 года: в сентябре стоимость унции достигла 1,5 тысячи долларов. Почти за год до августа 2020 года металл подорожал до 1971 доллара.
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В 2021 году цена на золото немного снизилась. А в марте-апреле 2022 года оно подорожало до 1,9 тысячи долларов за унцию, одним из факторов роста цен стало начало полномасштабной войны в Украине.
В сентябре-декабре 2022-го цена на золото опустилась до 1,7 тысячи долларов. В 2023 году металл снова дорожал и в декабре цена унции превысила 2 тысячи долларов.
Пик стоимости золота в прошлом году пришелся на октябрь — 2 тысячи 690 долларов за унцию. В январе унция золота стоила 2,7 тысячи долларов, в феврале — 2,8 тысячи.
По материалам:
Слово і Діло
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