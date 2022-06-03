Как малый бизнес влияет на экономику страны во время войны — Finance.ua
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Как малый бизнес влияет на экономику страны во время войны

Сегодня 09:03Казна и Политика
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Как малый бизнес влияет на экономику страны во время войныКак малый бизнес влияет на экономику страны во время войны, freepik.com
42 процента представителей малого бизнеса прекратили свою работу после начала войны, более трети приостановили свой бизнес, но хотят его возобновить, а 13 процентов продолжают работать.
Об этом в эфире Украинского радио рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.
«Главные потребности малого и среднего бизнеса сегодня — нехватка финансов, ресурсов, которые помогут поддерживать оборотные средства, логистика, нехватка заказов и потеря клиентов», — подчеркнул руководитель Секретариата Совета предпринимателей.
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По его словам, нужно искать новых клиентов в новых странах, за границей.
«Необходимо заниматься поиском грантовых денег, иностранных капиталов. Это нелегко, но механизмы существуют. Сейчас, в связи с выходом из рынка российских товаров, украинские предприниматели могут заходить вместо них. Малый бизнес — это всегда проактивная позиция», — отметил он.
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Забловский отметил, что государство продолжает имплементацию нескольких бизнес-платформ для поддержки малого бизнеса, действующих в военное положение, в частности: платформа «NAZOVNI», программа Релокация, Программа 5-7-9%.
Однако предприниматель также подчеркнул необходимость требовать от властей обеспечения и других нужд: «максимально дерегулировать, упростить, обеспечить восстановление инфраструктуры, обеспечить топливом, если мы говорим о деоккупированных территориях».
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В частности, Забловский объяснил, как киоск возле дома влияет на экономику Украины: «Малый бизнес обеспечивает себя, создает рабочие места, помогает восстанавливаться другим бизнесам, создает цепочку добавленной стоимости. Тот же волонтер, собирая деньги и покупая товары, также обеспечивает ВСУ».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українське радіо
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