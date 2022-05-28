Тренды экономического фронта: как работает бизнес во время войны — Finance.ua

Тренды экономического фронта: как работает бизнес во время войны

Сегодня 08:21 — Казна и Политика

Опендатабот проанализировал , как с начала полномасштабного вторжения россии изменилась ситуация на экономическом фронте Украины.

Работа

Сейчас на work.ua размещено 18 568 объявлений о поиске работников. Это более чем в 3 раза больше, чем было в первые недели после начала войны.

По данным сервиса поиска работы для ІТ-специалистов Djinni, за первый месяц войны количество вакансий существенно сократилось, и начинает восстанавливаться — хоть и не так стремительно, как количество специалистов в поиске работы. Сейчас на сайте размещено 47 284 резюме. В то же время количество вакансий растет не так стремительно и все еще значительно меньше количества заинтересованных в работе — 15 339.

По данным сервиса поиска работы за границей Jooble, количество вакансий за последний месяц постепенно уменьшается. Сейчас на сайте размещено 32 720 объявлений о поиске работников. Это в 1,3 раза больше, чем было в первые недели после войны, и почти вдвое меньше, чем было в конце февраля (61563).

По данным OLX Работа, хоть количество вакансий на рабочие специальности и возросло до 32 855, это все еще почти вдвое меньше, чем в последнюю довоенную неделю. Кроме того, предложений работы все еще втрое меньше количества отзывающихся — их 99 541.

Бизнес

Число новых бизнесов стабильно растет. Всего с начала войны в Украине зарегистрировано 28 442 ФЛП и 4 584 новых компании. В первые недели войны ЕГР не работал — новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП начало расти.

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, по сравнению с последней довоенной неделей сейчас в Украине работает 68% заведений питания, которые генерируют 70% прибыли.

Количество заказов такси, по данным сервиса Бонд, восстановилось лишь на треть от довоенных показателей — 37%.

По данным Хорошоп, количество продаж товаров на онлайн-площадках выросло до 85% от довоенных показателей. Для сравнения, в первые дни войны продажи упали вплоть до 7%.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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