Как изменялись поступления в бюджет от таможенных платежей (инфографика) — Finance.ua

Как изменялись поступления в бюджет от таможенных платежей (инфографика) Сегодня 11:36

Как изменялись поступления в бюджет от таможенных платежей (инфографика)

Государственная таможенная служба в 2024 году перечислила в госбюджет 591,7 млрд гривен, сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Это меньше запланированной суммы, но почти на треть больше поступлений 2023 года.

В 2019 году государство планировало получить 321,2 млрд гривен от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров, 44,3 млрд акцизного налога от ввезенных подакцизных товаров, а также 29,7 млрд от ввозной пошлины.

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По ввозной пошлине и акцизному налогу план был перевыполнен: в бюджет поступило 29,9 млрд (100,7%) и 53,5 млрд (120,8%) соответственно. План поступлений от НДС был выполнен на 90,2% (289,8 млрд).

В 2020 году в бюджете было запланировано 303,8 млрд гривен доходов от НДС с ввезенных товаров, 53,3 млрд от акцизного налога и 28,3 млрд от ввозной пошлины. По НДС план снова был выполнен не полностью — на 90,2% (274,1 млрд).

От ввозной пошлины в бюджет поступило 30,2 млрд (106,7%), от акцизного налога с ввезенных товаров — 57,8 млрд (108,4%).

В 2021 году план поступления от всех таможенных платежей был перевыполнен. В государственный бюджет поступило 380,7 млрд гривен от НДС с ввезенных товаров (102,7% плана), 79,6 млрд от акцизного налога с ввезенных товаров (139,9%), 36,9 млрд от ввозной пошлины (110,1%).

Противоположная ситуация была в первый год полномасштабной войны. В бюджете на 2022 год было заложено 429,1 млрд гривен поступлений от НДС с ввезенных товаров, 76 млрд от акцизного налога и 35,6 млрд от ввозной пошлины.

В результате государство получило 253,1 млрд от НДС (59%), 41,7 млрд от акцизного налога (54,9%), 23,3 млрд от ввозной пошлины (65,4%).

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В 2023 году удалось перевыполнить план поступлений по ввозной пошлине — 39,6 млрд при плане в 35,2 млрд (112,5%).

План по поступлениям от акцизного налога с ввезенных товаров был выполнен на 93,6% (74,8 млрд), НДС с ввезенных товаров — на 92,7% (366,2 млрд).

В январе-ноябре 2024 года в бюджет поступило 424 млрд гривен от НДС с ввезенных товаров (план на год 506,4 млрд), 96,7 млрд акцизного налога (план 104 млрд), а также 43,5 млрд от ввозной пошлины (план 48,3 млрд).

В 2025 году правительство рассчитывает получить 593,8 млрд гривен за счет НДС с ввезенных товаров, 59,2 млрд от ввозной пошлины, а также 147,2 млрд от акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров.

Слово і Діло По материалам:

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