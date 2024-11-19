Как изменился украинский рынок услуг фиксированного интернета (инфографика) — Finance.ua
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Как изменился украинский рынок услуг фиксированного интернета (инфографика)

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Как изменился украинский рынок услуг фиксированного интернета (инфографика)
Как изменился украинский рынок услуг фиксированного интернета (инфографика)
Около 8,5 млн украинских абонентов — домохозяйств, бизнесов, учреждений — пользуются услугами фиксированного доступа в Интернет. Из них 27% находятся в сельской местности. С начала полномасштабного вторжения россии количество абонентов значительно сократилось, но сейчас возобновилось до уровня 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные Офиса эффективной регулировки BRDO.
Среди 4100 провайдеров фиксированной интернет-связи 63% - физические лица-предприниматели. Ежегодно их доля на рынке растет, и в 2024 году они обслуживали 36,5% абонентов (в сельской местности — 45%).
Как изменился украинский рынок услуг фиксированного интернета (инфографика)
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Большинство поставщиков услуг — это физические и юридические лица на упрощенной системе налогообложения. Впрочем, они не доминируют на рынке: около 56% доходов отрасли фиксированного Интернет-доступа в первом полугодии 2024 г. получили поставщики, работавшие на общей системе налогообложения.
По результатам первого полугодия 2024 года 94% поставщиков услуг фиксированного Интернет-доступа получили менее 5 млн грн дохода.
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Средний доход с абонента (ARPU) у поставщиков-юридических лиц выше ARPU поставщиков-ФЛП (252 грн/мес. против 227 грн/мес.) и демонстрирует рост за последние три года. Средний ARPU у Топ-10 компаний рынка составляет 185 грн/мес.
Как изменился украинский рынок услуг фиксированного интернета (инфографика)
Топ-10 крупнейших компаний рынка услуг фиксированного доступа в Интернет в 2024 году составляют:
  1. АО «Укртелеком»;
  2. ПАО «Киевстар»;
  3. ООО «Воля-кабель»;
  4. ПАО «Датагруп»;
  5. ООО «НПК „Хоум-Нет“»;
  6. ООО «Фриент»;
  7. ООО «Бизнес и Технологии»;
  8. ПАО «Фарлеп-инвест»;
  9. ЧП «Дикий сад»;
  10. ООО «Сеть Ланет».
По результатам работы в первом полугодии 2024 года лидеры рынка обеспечивают 33% украинских абонентов (2,8 млн. пользователей) фиксированным Интернет-доступом, генерируя 28% доходов отрасли. При этом доля рынка крупнейших операторов как по доходам, так и по количеству абонентов ежегодно уменьшается.
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Напомним, в течение сентября-октября 2024 Государственная налоговая служба начала отменять упрощенную систему налогообложения для поставщиков услуг фиксированного доступа к сети Интернет — субъектов малого предпринимательства. По последним данным НКЭК, уже 487 интернет-провайдеров подали заявления о прекращении деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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