Как изменился европейский туризм (инфографика) — Finance.ua

Как изменился европейский туризм (инфографика) Сегодня 12:13

Европейская туристическая комиссия (ETC) показала, что ожидается, что к концу этого года Европа возобновит около 75% объемов путешествий в 2019 году.

Данные, предоставленные ETC, показывают, что авиакомпании ЕС также показали хорошие результаты этим летом: августовский объем полетов упал всего на 11 процентов ниже уровня 2019 года.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com

Согласно отчету ETC, прогнозируется, что возвращение путешествий в ЕС будет продолжаться в течение оставшихся месяцев 2022 года.

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«Однако зима не обойдется без угроз, поскольку надвигается рецессия и более высокая инфляция по всей Европе будут давить на потребительские расходы и спрос на туризм, задерживая, но не срывая восстановление. Длительная война в Украине и дополнительные ограничения на путешествия для российских туристов по Европе также сдержат восстановление в Восточной Европе», — говорится в отчете.

Комментируя эти данные, президент ETC Луис Араухо подчеркнул, что, хотя кризис стоимости жизни заставил людей изменить свой подход к путешествиям, желание исследовать Европу остается сильным.

Он также добавил, что путешествия на короткие расстояния станут палочкой-выручалочкой для туризма в ближайшие месяцы, поскольку все больше путешественников выбирают более короткие и более близкие путешествия.

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Как объясняет ETC в своем пресс-релизе, путешественники предпочтут короткие поездки, поскольку они, как правило, более экономичны.

Семьям с более низким доходом будет легче путешествовать в пределах ЕС, поскольку внутренние путешествия, как правило, дешевле, чем путешествия на дальние расстояния. В этой связи на короткомагистральные поездки в настоящее время приходится около 72 процентов от общего количества европейских посещений. Ожидается, что их популярность будет расти в течение оставшихся месяцев года.

Что касается путешествий на дальние расстояния в ЕС, то они еще не полностью восстановились, поскольку им мешают ограничения и постоянные негативные настроения из Азии и Тихоокеанского региона. С другой стороны, китайский рынок продемонстрировал минимальный прогресс в восстановлении из-за более медленного снятия ограничений на поездки.

Более того, ETC говорит, что надежду следует сохранить на дальние путешествия, поскольку трансатлантический туризм получает толчок от американских отдыхающих, которые выиграют от силы доллара США, сила которого в прошлом году, по оценкам, составила около 20 процентов по отношению к евро.

Согласно последним данным, три из пяти стран, сообщивших об этом, восстановили по меньшей мере 70 процентов объемов путешествий США за 2019 год.

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