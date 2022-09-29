Финляндия с пятницы ограничивает российский туризм — Finance.ua

Финляндия с пятницы ограничивает российский туризм Сегодня 16:14 — Мир

Финляндия с пятницы ограничивает российский туризм

Глава МИД Финляндии Пекка Гаависто, министр внутренних дел Криста Микконен и руководитель подразделения пограничного контроля Туомас Лаосмаа рассказали о новом пограничном режиме с россией.

«Было принято принципиальное решение об ограничении российского туризма. Решение вступит в силу в пятницу», — заявил Гаависто.

По словам Микконен, российский туризм наносит ущерб международным связям Финляндии.

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Отмечается, что ограничение коснется как туристов, въезжающих в Финляндию, так и транзитных путешественников. В Финляндию по-прежнему смогут попасть люди, пересекающие границу по гуманитарным, а также по некоторым другим причинам. Детали о том, кому будет разрешен въезд, появятся в течение дня.

На практике Погранохрана на основании шенгенского законодательства получит возможность трактовать въезд российских туристов как угрозу международным отношениям Финляндии.

По словам главы МИД, в то же время Финляндия не считает, что каждый российский турист представляет угрозу внутренней безопасности страны.

После объявления россией так называемой частичной мобилизации движение на восточной границе возросло. Глава МВД Финляндии после вчерашнего заседания правительства констатировала, что ситуация на российско-финской границе остается спокойной. По ее словам, в последние дни количество людей, пересекающих границу, возросло, но все еще не дотягивает до допандемийных уровней.

Финляндия еще в августе приняла собственное решение о сокращении выдачи туристического шенгена. С 12 сентября соглашение об упрощении визового режима между рф и ЕС прекратило свое действие.

Укрінформ По материалам:

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