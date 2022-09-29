Финляндия с пятницы ограничивает российский туризм — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финляндия с пятницы ограничивает российский туризм

Мир
18
Финляндия с пятницы ограничивает российский туризм
Финляндия с пятницы ограничивает российский туризм
Глава МИД Финляндии Пекка Гаависто, министр внутренних дел Криста Микконен и руководитель подразделения пограничного контроля Туомас Лаосмаа рассказали о новом пограничном режиме с россией.
Об этом сообщает Yle.
«Было принято принципиальное решение об ограничении российского туризма. Решение вступит в силу в пятницу», — заявил Гаависто.
По словам Микконен, российский туризм наносит ущерб международным связям Финляндии.
Читайте также
Отмечается, что ограничение коснется как туристов, въезжающих в Финляндию, так и транзитных путешественников. В Финляндию по-прежнему смогут попасть люди, пересекающие границу по гуманитарным, а также по некоторым другим причинам. Детали о том, кому будет разрешен въезд, появятся в течение дня.
На практике Погранохрана на основании шенгенского законодательства получит возможность трактовать въезд российских туристов как угрозу международным отношениям Финляндии.
Читайте также
По словам главы МИД, в то же время Финляндия не считает, что каждый российский турист представляет угрозу внутренней безопасности страны.
После объявления россией так называемой частичной мобилизации движение на восточной границе возросло. Глава МВД Финляндии после вчерашнего заседания правительства констатировала, что ситуация на российско-финской границе остается спокойной. По ее словам, в последние дни количество людей, пересекающих границу, возросло, но все еще не дотягивает до допандемийных уровней.
Место для вашей рекламы
Финляндия еще в августе приняла собственное решение о сокращении выдачи туристического шенгена. С 12 сентября соглашение об упрощении визового режима между рф и ЕС прекратило свое действие.

«Вам здесь не рады»: как Европа закрывается от россиян

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.