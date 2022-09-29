В восьмой пакет санкций включат чиновников, военных и пропагандистов рф — Боррель — Finance.ua

В восьмой пакет санкций включат чиновников, военных и пропагандистов рф — Боррель Сегодня 11:32 — Мир

В восьмой пакет санкций включат чиновников, военных и пропагандистов рф — Боррель

В восьмой пакет санкций войдут ограничительные меры в отношении чиновников, офицеров-пропагандистов, причастных к организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и действиям, нарушающим ее территориальную целостность, также граждан россии и других стран, помогающих рф обходить санкции ЕС.

Об этом во время видеообращения, сделанного вместе с Президентом Еврокомиссии, заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Проводя незаконные референдумы, кремль реализует тот же сценарий, который мы видели в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году. Мы решительно осуждаем такие действия россии. Могу говорить от имени стран — членов Европейского Союза, что никто из них не признает сфальсифицированные результаты. Мы призываем международное сообщество поступить так же, потому что эти фейковые референдумы являются очевидным нарушением международного права и принципов Хартии Объединенных Наций», — подчеркнул Высокий представитель ЕС.

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Он отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину и придерживаться избранной стратегии. Санкции ЕС оказывают болезненный и разрушительный эффект для российской экономики, в частности, вследствие расширения перечня технологических европейских товаров, экспорт которых в Россию запрещен, что существенно ослабляет военные способности кремля.

«Мы также увеличиваем перечень лиц и учреждений, на которые распространяются санкции — они будут охватывать более 1300 человек и учреждений. Этот перечень будет включать ключевых лиц, привлеченных к принятию решений, олигархов, старших военных офицеров, а также пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. В качестве прямого ответа на призыв еще 300 тысяч солдат для этой войны мы предложили принять дополнительные ограничительные меры против лиц, которые поддерживали или получали выгоду от российского вторжения в Украину», — сказал Боррель.

Он обозначил категории лиц, подпадающих под действия санкций ЕС:

1. Первая включает тех лиц, которые были вовлечены в российскую оккупацию и незаконную аннексию регионов Украины. В частности, в этот список войдут российские «прокси» — приспешники, выполняющие функции «власти» в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В эту же категорию будут включаться граждане рф, которые способствовали и помогали организовывать фейковые «референдумы» на этих временно оккупированных территориях Украины.

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2. Вторая категория лиц, подпадающих под санкции ЕС — это новые субъекты в оборонном секторе. Это включает официальных лиц высокого ранга, сотрудников российского министерства обороны, а также тех, кто поддерживает российские вооруженные силы, предоставляет им оборудование и оружие, включая ракеты и боевые самолеты, а также персон, участвующих в рекрутинге по объявленной в рф «мобилизации» .

3. К третьей категории применения санкций относятся лица, которые продолжают распространять дезинформацию об этой российской войне против Украины и оказывают поддержку такой деятельности в регионах Украины, находящихся под временной российской оккупацией.

В то же время перечень уже входящих в санкционный список экономических актеров будет дополнен за счет персон, не только граждан россии, и тех операторов бизнеса, которые вовлечены в деятельность по обходу санкций Евросоюза.

Исходя из последних событий, Еврокомиссия предлагает расширить географическое измерение применения санкций, ранее применявшихся против оккупированных территорий Украины, в частности, против Крыма и ОРДЛО, и распространить их на оккупированные россией регионы Харьковской и Запорожской областей.

«Наши санкции работают, они имеют значение. Но они должны быть продлены во времени. При этом должна быть обеспечена невозможность их обходить», — добавил Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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