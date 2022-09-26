Япония ввела новые санкции против рф — Finance.ua
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Япония ввела новые санкции против рф

Мир
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Япония ввела новые санкции против рф
Япония ввела новые санкции против рф
Япония усилила санкции против рф из-за вторжения в Украину, запретив экспорт в россию товаров, связанных с химическим оружием.
Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета Министров Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.
Согласно заявлению правительства, опубликованному после заседания Кабинета Министров, Япония также добавила 21 российскую организацию, например научные лаборатории, как объект существующего запрета на экспорт.
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Кроме того, Токио «глубоко озабочено» возможностью применения ядерного оружия.
В правительстве заявили, что Япония будет продолжать работать с международным сообществом по поддержке Украины и санкциям против россии.
Напомним, 21 сентября премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что целостность Организации Объединенных Наций под угрозой из-за вторжения россии в Украину.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Деловая Столица
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