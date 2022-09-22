Боррель объявил о введении новых санкций против рф — Finance.ua

Боррель объявил о введении новых санкций против рф Сегодня 11:12 — Мир

Боррель объявил о введении новых санкций против рф

Министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против россии и увеличить поставки оружия Украине после того, как президент рф владимир путин объявил частичную военную мобилизацию в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил о введении новых санкций против российской федерации из-за «референдумов», которые она планирует провести на оккупированных территориях Украины.

По словам Борреля, заявление путина, включавшее шаги по аннексии украинских территорий и угрозу использования ядерного оружия для защиты россии, свидетельствует о панике и отчаянии.

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«Очевидно, что путин пытается уничтожить Украину», — сказал Боррель журналистам после встречи министров.

После брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министры согласились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет нацелен на «более релевантные сектора российской экономики и продолжит нацеливаться на лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине», — сказал Боррель.

Министры ЕС проведут следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть официально оформлен.

Они также договорились об увеличении поставок оружия в Украину. Боррель отказался сообщить дальнейшие подробности о типе санкций или военной поддержке, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет «единодушная» поддержка новых мер.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что путин пытается напугать и разделить Запад, но его последние комментарии стали «моментом, изменившим игру».

«Мы также должны заявить о взятии на себя юридической ответственности. Фюреры в кремле не должны воспринимать как должное, что их ответственность за геноцидную войну следует воспринимать мягко», — заявил глава МИД Эстонии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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