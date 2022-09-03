Сколько налогов от туризма недополучил бюджет из-за войны — Finance.ua

Сколько налогов от туризма недополучил бюджет из-за войны Сегодня 23:37 — Казна и Политика

Сколько налогов от туризма недополучил бюджет из-за войны

Из-за войны поступления в госбюджет от туротрасли сократились почти на 26%.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма.

За первые шесть месяцев 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 25,7% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Так, общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первое полугодие войны в среднем сократилось на 17%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за первые шесть месяцев текущего года оплачена гостиницами и санаториями — почти 461 млн грн. Но она на 30% меньше по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Зафиксирован прирост уплаченного налога на 39% от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовались как временное убежище для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. А вот доля уплаченного налога от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха уменьшилась на 59% — уплачено 73 млн грн налога против 178 млн грн за аналогичный период 2021 года.

Прирост дохода зафиксирован от деятельности туристических агентств, принесших в госбюджет на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Аналитики связывают это с тем, что в отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники. Вместе с тем, зафиксирован спад на 21% от деятельности туристических операторов, уплативших в госбюджет за первое полугодие 2022 года лишь 83 млн грн налогов, тогда как за аналогичный период в 2021 году ими в казну государства было уплачено 106 млн грн.

Наибольший размер уплаченного налога за первое полугодие 2022 года продемонстрировали город Киев и Львовская, Ивано-Франковская, Киевская и Одесская области.

Рост продемонстрировали Ивано-Франковская (63%), Львовская (51%) и Киевская (16%) области. А вот если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, то в Киеве и Одесской областях все же произошел спад. В Одесской области на 82,3%, а в г. Киев на 34%.

Инфографика: ДАРТ

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