Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения — Finance.ua

Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения Сегодня 15:01 — Личные финансы

Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения

По данным Всемирного банка, почти треть населения Украины живет на грани бедности. Как показали недавние опросы социологов, трети украинцев с работой денег хватает только на еду. «Слово и дело» решило сопоставить, насколько изменилась оценка украинцами собственного финансового положения до и после начала большой войны. Также мы предлагаем сравнить собственные оценки украинцев с данными НБУ по изменению размера реальной зарплаты и уровня безработицы.

Читайте также Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности

По данным соцопроса Центра Разумкова, за год до Большой войны в 2021 году более 35% украинцев считали уровень своего благосостояния плохим, 47% оценивали его как средний, и только 13,9% называли его хорошим.

В 2022 году несколько увеличилось количество тех, кто оценивал свое финансовое положение в пределах бедности, а довольных своим благополучием было всего 9,6% граждан.

В 2023 году почти половина украинцев назвали свое благосостояние «не хорошим и не плохим». Таковых было 49,7%. Бедными считали себя 34% опрошенных, а довольных своими доходами были 12%.

В 2024 году тенденция сохранилась на уровне предыдущего года (каждый третий считал себя бедным), тех, кого свой доход удовлетворяет, сейчас уже 14%.

Уровень дохода семьи

В 2021 году 9% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на еду. В 2022 году их количество выросло до 13%, а в 2023-м — до 14%. В этом году на нехватку средств на питание пожаловались 12,9% опрошенных.

Семей, которым хватает денег на продукты и покупку недорогих вещей, было более 30% в 2021, 2022 и 2024 годах. В 2023 году к этой категории себя отнесли 42% опрошенных.

Читайте также Доходы украинцев упали: как изменилась зарплата в валюте

Покупку ценных вещей себе могла позволить почти каждая вторая семья только в 2021 году, в последующие годы таковых стало меньше 40%.

Семей, которые заявили, что им хватает денег на продукты и ежедневные расходы, но они не могут купить квартиру или машину, было всего 6% в 2021 и 2023 годах. В 2022 году таких семей было чуть больше 7%, а в 2024 уже почти 8%.

В то же время очень мало украинцев, кто, по их оценке, может купить все, что пожелает. В 2021 году на таком уровне себя оценили 0,9% опрошенных, в 2022 — только 0,3%. Немного цифра выросла в 2023 — до 1,3%, однако в 2024 году снова опустилась до 0,6%.

Рост зарплаты

По данным инфляционного отчета НБУ, за 2021 год реальная зарплата украинцев выросла на 10,5%. Уже в первый год вторжения россии она упала на -11%, а в 2023 году увеличилась на 3,7%.

Уровень безработицы

Большая война оказала существенное влияние и на уровень безработицы в Украине. В 2021 году он составил 9,8%, в 2022 году увеличился почти вдвое — до 21%. По итогам 2023 года уровень безработицы в нашей стране был больше 18%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.