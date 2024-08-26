Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения — Finance.ua

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Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения

Личные финансы
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Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения
Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения
По данным Всемирного банка, почти треть населения Украины живет на грани бедности. Как показали недавние опросы социологов, трети украинцев с работой денег хватает только на еду. «Слово и дело» решило сопоставить, насколько изменилась оценка украинцами собственного финансового положения до и после начала большой войны. Также мы предлагаем сравнить собственные оценки украинцев с данными НБУ по изменению размера реальной зарплаты и уровня безработицы.
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По данным соцопроса Центра Разумкова, за год до Большой войны в 2021 году более 35% украинцев считали уровень своего благосостояния плохим, 47% оценивали его как средний, и только 13,9% называли его хорошим.
В 2022 году несколько увеличилось количество тех, кто оценивал свое финансовое положение в пределах бедности, а довольных своим благополучием было всего 9,6% граждан.
Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения
В 2023 году почти половина украинцев назвали свое благосостояние «не хорошим и не плохим». Таковых было 49,7%. Бедными считали себя 34% опрошенных, а довольных своими доходами были 12%.
В 2024 году тенденция сохранилась на уровне предыдущего года (каждый третий считал себя бедным), тех, кого свой доход удовлетворяет, сейчас уже 14%.

Уровень дохода семьи

В 2021 году 9% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на еду. В 2022 году их количество выросло до 13%, а в 2023-м — до 14%. В этом году на нехватку средств на питание пожаловались 12,9% опрошенных.
Семей, которым хватает денег на продукты и покупку недорогих вещей, было более 30% в 2021, 2022 и 2024 годах. В 2023 году к этой категории себя отнесли 42% опрошенных.
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Покупку ценных вещей себе могла позволить почти каждая вторая семья только в 2021 году, в последующие годы таковых стало меньше 40%.
Как изменилось финансовое положение украинцев за время полномасштабного вторжения
Семей, которые заявили, что им хватает денег на продукты и ежедневные расходы, но они не могут купить квартиру или машину, было всего 6% в 2021 и 2023 годах. В 2022 году таких семей было чуть больше 7%, а в 2024 уже почти 8%.
В то же время очень мало украинцев, кто, по их оценке, может купить все, что пожелает. В 2021 году на таком уровне себя оценили 0,9% опрошенных, в 2022 — только 0,3%. Немного цифра выросла в 2023 — до 1,3%, однако в 2024 году снова опустилась до 0,6%.

Рост зарплаты

По данным инфляционного отчета НБУ, за 2021 год реальная зарплата украинцев выросла на 10,5%. Уже в первый год вторжения россии она упала на -11%, а в 2023 году увеличилась на 3,7%.

Уровень безработицы

Большая война оказала существенное влияние и на уровень безработицы в Украине. В 2021 году он составил 9,8%, в 2022 году увеличился почти вдвое — до 21%. По итогам 2023 года уровень безработицы в нашей стране был больше 18%.
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По материалам:
Слово і Діло
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