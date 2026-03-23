Как изменились с 1 марта 2026 года «чернобыльские» пенсии (суммы)
С 1 марта 2026 года повышены на коэффициент 1,121 размеры минимальных пенсий по инвалидности в результате Чернобыльской катастрофы.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Эти изменения предусмотрены в статье 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».
Суммы
- для I группы инвалидности — до 11048,25 грн. (или на 1192,54 грн)
- для ІІ группы инвалидности — до 8838,60 грн (или на 954,03 грн)
- для ІІІ группы инвалидности — до 6813,09 грн (или на 735,40 грн)
- для детей с инвалидностью — до 6813,09 грн. (или на 735,40 грн).
Кроме того, пересчитаны пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I категории и членам семей из числа этих лиц, исчисленных с учетом заработной платы за работу по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или пятикратного размера минимальной заработной платы в размере возмещения фактического ущерба.
Перерасчет
Как пишет ПФ, перерасчет пенсий произведен путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывался при исчислении пенсии (7994,47 грн х 1,115×1,121 = 9992,40 грн.).
Также в Пенсионном фонде напомнили о двух категориях пенсионеров, которые ежегодно до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продолжения получения выплаты пенсии. Это касается пенсионеров, которые:
- временно проживают за пределами Украины,
- проживают на временно оккупированных территориях.
