Как изменились с 1 марта 2026 года «чернобыльские» пенсии (суммы)

С 1 марта 2026 года повышены на коэффициент 1,121 размеры минимальных пенсий по инвалидности в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Эти изменения предусмотрены в статье 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Суммы

для I группы инвалидности — до 11048,25 грн. (или на 1192,54 грн)

для ІІ группы инвалидности — до 8838,60 грн (или на 954,03 грн)

для ІІІ группы инвалидности — до 6813,09 грн (или на 735,40 грн)

для детей с инвалидностью — до 6813,09 грн. (или на 735,40 грн).

Кроме того, пересчитаны пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I категории и членам семей из числа этих лиц, исчисленных с учетом заработной платы за работу по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или пятикратного размера минимальной заработной платы в размере возмещения фактического ущерба.

Перерасчет

Как пишет ПФ, перерасчет пенсий произведен путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывался при исчислении пенсии (7994,47 грн х 1,115×1,121 = 9992,40 грн.).

Также в Пенсионном фонде напомнили о двух категориях пенсионеров, которые ежегодно до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продолжения получения выплаты пенсии. Это касается пенсионеров, которые:

временно проживают за пределами Украины,

проживают на временно оккупированных территориях.

