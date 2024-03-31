Как изменились объемы торговли благодаря введению обязанности по использованию РРО — Finance.ua

Как изменились объемы торговли благодаря введению обязанности по использованию РРО Сегодня 08:11 — Казна и Политика

Как изменились объемы торговли благодаря введению обязанности по использованию РРО

В Украине увеличились объемы торговли в январе-феврале 2024 года относительно января-февраля 2023 года. Благодаря внедрению обязанности по ведению РРО и штрафам за их не использование бизнес активно выходит из тени.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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В сообщении указано, что такая стратегия оказала положительное влияние на поступление налогов:

расчетные операции (в гривне) — плюс 38,2%;

общее количество чеков — плюс 37,3%;

начисление НДС — плюс 42,8%.

Гетманцев отмечает, что работа продолжается, ведь в тени остается еще большая часть торговли в Украине.

Политик призывает торговцев выдавать чеки, а потребителей — уведомлять о каждом факте невыдачи фискального чека налоговую на чат-бот или его лично.

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Напомним, применение РРО (регистратор расчетных операций) введено в нашей стране для подавляющего большинства ФЛП Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Однако РРО могут не применять физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога первой группы.

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