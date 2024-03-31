Как изменились объемы торговли благодаря введению обязанности по использованию РРО — Finance.ua

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Как изменились объемы торговли благодаря введению обязанности по использованию РРО

Казна и Политика
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Как изменились объемы торговли благодаря введению обязанности по использованию РРО
Как изменились объемы торговли благодаря введению обязанности по использованию РРО
В Украине увеличились объемы торговли в январе-феврале 2024 года относительно января-февраля 2023 года. Благодаря внедрению обязанности по ведению РРО и штрафам за их не использование бизнес активно выходит из тени.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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В сообщении указано, что такая стратегия оказала положительное влияние на поступление налогов:
  • расчетные операции (в гривне) — плюс 38,2%;
  • общее количество чеков — плюс 37,3%;
  • начисление НДС — плюс 42,8%.
Гетманцев отмечает, что работа продолжается, ведь в тени остается еще большая часть торговли в Украине.
Политик призывает торговцев выдавать чеки, а потребителей — уведомлять о каждом факте невыдачи фискального чека налоговую на чат-бот или его лично.
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Напомним, применение РРО (регистратор расчетных операций) введено в нашей стране для подавляющего большинства ФЛП Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».
Однако РРО могут не применять физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога первой группы.
Читайте больше в нашей статье:

Как ФЛП работать без РРО в 2024 году?

По материалам:
Finance.ua
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