Как изменились цены на продукты за последний месяц — Finance.ua

Как изменились цены на продукты за последний месяц Сегодня 09:08 — Казна и Политика

Как изменились цены на продукты за последний месяц

Средние цены на продукты питания в Украине в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%. Однако за последний год продукты подешевели на 0,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за последний месяц среди продуктов больше всего подорожали:

фрукты — на 10,4%;

овощи — на 1,3%;

рыба и продукты из рыбы — на 0,9%;

хлеб — на 0,8%;

хлеб и хлебопродукты — на 0,7%;

сахар — на 0,6%;

макаронные изделия — на 0,5%;

мясо и мясопродукты — на 0,4%;

масло — на 0,4%;

творог и мягкий творог — на 0,2%.

Цены на растительное масло не изменились.

В то же время яйца подешевели на 14,3%, молоко — на 1,5%, безалкогольные напитки — на 0,1%.

Напомним, годовая инфляция в Украине в мае 2024 года ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. В ближайшие месяцы цены будут расти быстрее из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин.

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