Как изменились цены на продукты за последний месяц — Finance.ua

Как изменились цены на продукты за последний месяц
Средние цены на продукты питания в Украине в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%. Однако за последний год продукты подешевели на 0,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным статистического ведомства, за последний месяц среди продуктов больше всего подорожали:
- фрукты — на 10,4%;
- овощи — на 1,3%;
- рыба и продукты из рыбы — на 0,9%;
- хлеб — на 0,8%;
- хлеб и хлебопродукты — на 0,7%;
- сахар — на 0,6%;
- макаронные изделия — на 0,5%;
- мясо и мясопродукты — на 0,4%;
- масло — на 0,4%;
- творог и мягкий творог — на 0,2%.
Цены на растительное масло не изменились.
В то же время яйца подешевели на 14,3%, молоко — на 1,5%, безалкогольные напитки — на 0,1%.
Напомним, годовая инфляция в Украине в мае 2024 года ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. В ближайшие месяцы цены будут расти быстрее из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин.
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