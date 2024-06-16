Как изменились цены на продукты за последний месяц — Finance.ua

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Как изменились цены на продукты за последний месяц

Казна и Политика
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Как изменились цены на продукты за последний месяц
Как изменились цены на продукты за последний месяц
Средние цены на продукты питания в Украине в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%. Однако за последний год продукты подешевели на 0,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным статистического ведомства, за последний месяц среди продуктов больше всего подорожали:
  • фрукты — на 10,4%;
  • овощи — на 1,3%;
  • рыба и продукты из рыбы — на 0,9%;
  • хлеб — на 0,8%;
  • хлеб и хлебопродукты — на 0,7%;
  • сахар — на 0,6%;
  • макаронные изделия — на 0,5%;
  • мясо и мясопродукты — на 0,4%;
  • масло — на 0,4%;
  • творог и мягкий творог — на 0,2%.
Цены на растительное масло не изменились.
Как изменились цены на продукты за последний месяц
В то же время яйца подешевели на 14,3%, молоко — на 1,5%, безалкогольные напитки — на 0,1%.
Напомним, годовая инфляция в Украине в мае 2024 года ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. В ближайшие месяцы цены будут расти быстрее из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин.
По материалам:
Finance.ua
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