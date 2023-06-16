Как изменились цены на аренду квартир в Киеве и Львове (инфографика) — Finance.ua
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Как изменились цены на аренду квартир в Киеве и Львове (инфографика)

Личные финансы
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Как изменились цены на аренду квартир в Киеве и Львове (инфографика)
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве и Львове (инфографика)
Медиана цены на аренду в Киеве увеличилась во всех сегментах квартир, но больше всего в однокомнатных на 11%, в трехкомнатных — на 8%, а в двухкомнатных на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщают аналитики приложения по поиску аренды квартир Bird.

Цены на аренду квартир в Киеве по состоянию на июнь 2023 года:

  • 1-комнатные — 10 000 грн;
  • 2-комнатные — 14 000 грн;
  • 3-комнатные — 24 900 грн.
Инфографика: Bird
Инфографика: Bird
«Рост прогнозируемый, за последние несколько месяцев рынок недвижимости стабилизировался, на него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса. И как следствие, несмотря на почти ежедневные атаки на Киев со стороны россии в мае, стоимость аренды стала расти и восстанавливаться до довоенного уровня», — отмечают эксперты Bird.

Цены на аренду квартир во Львове

Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, стоимость однокомнатных квартир не изменилась:
  • 1-комнатные — 15 000 грн;
  • 2-комнатные — 16 800 грн;
  • 3-комнатные — 20 000 грн.
Инфографика: Bird
Инфографика: Bird

Справка Finance.ua:

  • по данным Dim. Ria, на Киевщине в мае по сравнению с апрелем этого года фиксируется уменьшение предложений аренды на 1%. Больше всего новых предложений на Волыни и Житомирщине. По состоянию на май, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 16 438 грн, что на 3% больше апреля и на 17% меньше февраля прошлого года;
  • спрос на аренду квартир растет, а с ним растут и цены. К примеру, за полгода стоимость аренды жилья в новостройках выросла на 15−20%, а на вторичке — на 10−15%, рассказывают эксперты рынка недвижимости.
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По материалам:
Finance.ua
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