Как изменилась стоимость пасхальной корзины за 4 года (инфографика)

Традиционная пасхальная корзина в этом году обойдется примерно в 1983 грн. Это на 6,2% больше, чем в прошлом году. В течение года подорожало большинство продуктов праздничного стола.

Что кладут в пасхальную корзину

Один из распространенных наборов пасхальной корзины, которую взяли для подсчета общей стоимости, следующий: кулич домашнего приготовления (0,7 кг муки, 6 яиц, 0,15 кг сливочного масла, 0,3 л молока, 0,4 кг сахара, 0,04 кг дрожжей, 0,2 сала, 0,5 кг домашней колбасы, 0,5 кг буженины, килограмм курицы, 0,5 кг твердого сыра, 0,2 кг сливочного масла, бутылка украинского вина, 0,25 кг хрена, 0,5 кг консервированных огурцов, 0,5 кг свежих огурцов, 0,5.

Как изменялась стоимость пасхальной корзины:

2022 год — 1 135 гривен;

2023 год — 1 468 гривен (цена выросла на 29,3%);

2024 год — 1 581 гривна (подорожал еще на 7,7%);

2025 год — 1 867 гривен (+18,1%).

В этом году набор продуктов пасхальной корзины обойдется украинцам в среднем в 1983 грн (+6,2%).

Пасхальная корзина-2026, Інфографіка: Слово і діло

Пасхальная корзина в 2026 году: какие продукты подорожали и какие подешевели

Приготовление кулича в домашних условиях в этом году обойдется в среднем в 231 гривну (-2,5% к 2025 году). В 2022 году домашний кулич стоил около 135 гривен, в 2023-м — 185 гривен (+37%), в 2024 году — 181 гривну (-2,2%), в 2025-м — 237 гривен (+30,9%).

Десяток яиц подорожал почти в три раза с начала полномасштабной войны — до 87 грн (+8,8% к 2025 году). В 2022 году яйца стоили 30 гривен, в 2023-м — 71 гривну (+136,7%), в 2024-м — 50 гривен (-29,6%), 2025 год — 80 гривен (+60%).

Полкилограмма сала сейчас стоит около 136 гривен, в прошлом году было 120 грн. В 2022 году сало можно было купить за 80 гривен, в 2023-м — за 90 гривен, в 2024 — за 119.

Буженина в марте стоит в среднем 345 гривен (+19,8% в год). Для сравнения: в 2022 году полкилограмма стоили 166 гривен, в 2023 году — 223 гривны (+34,3%), в 2024 году — 257 гривен (+15,2%), в 2025-м — 288 гривен.

Полкилограмма домашней колбасы обойдется в этом году в среднем в 180 грн, что на 16,3% дешевле, чем в прошлом году. В 2022 году колбаса стоила 160 гривен, в 2023 году — 175 гривен (+9,4%), в 2024 году — 203 гривны (+16%), в 2025 — 215 грн.

Курица за год подорожала на 21,1% - до 138 грн. В 2022 году килограмм стоил около 92 гривен, в 2023-м — 108 гривен (+17,4%), в 2024-м — 112 гривен (+3,7%), в 2025-м — 114 гривен (+1,8), в 2025 — 114 гривен.

Стоимость сыра росла в течение предыдущих лет, однако за последний год изменилась несущественно — 291 грн (+0,7%). В 2022 году сыр стоил 169 гривен за полкилограмма, 2023 год — 219 гривен (+29,6%), 2024 год — 223 гривны (+1,8%), 2025 год — 289 гривен (+29,6%).

Пачка сливочного масла в этом году стоит в среднем 107 грн, что почти так же, как и в прошлом году. В 2022 году стоила в среднем 60 гривен, в 2023 году — 71 гривна (+18,3%), в 2024 году — 79 гривен (+11,3%), в 2025 — 105 гривен.

Подешевели за год консервированные огурцы — 102 грн (-6,4%).

Свежие огурцы и помидоры, напротив, подорожали и сейчас стоят около 89 и 94 гривен за полкилограмма соответственно.

Бутылку отечественного вина, которую также большинство кладет в корзину на Пасху, можно купить за 104 гривны (-10,3% по сравнению с прошлым годом). В 2022 году вино стоило около 78 гривен, в 2023-м — 102 гривны (+30,8%), в 2024-м — 110 гривен (+7,8%), 2025 — 116 грн.

