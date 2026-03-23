0 800 307 555
ру
Пасха-2026: сколько стоит собрать праздничную корзину

Личные финансы
3
Пасхальная корзина
Пасха приближается, и украинцы уже готовят кошельки к праздничным закупкам. По подсчетам ритейлеров, в текущем году цены на пасхальную корзину стартуют от 1200 гривен и могут расти в разы в зависимости от выбора продуктов.
Подробными подсчетами поделилась сеть супермаркетов «Сильпо».

Сколько стоит базовая пасхальная корзина

По подсчетам сети супермаркетов «Сільпо», минимальный набор продуктов обойдется не менее 1200 гривен (по состоянию на 18 марта).
В базовую корзину входят:
  • классический кулич (300 г);
  • посыпка (80 г) и кагор;
  • буженина, колбаса, сыр и брынза — по 400 г;
  • яйца (10 шт);
  • хрен (125 г);
  • масло (180 г);
  • соль (1 кг).

Расширенный вариант:

Более наполненная праздничная корзина будет стоить уже от 2300 гривен.
В нем:
  • панеттоне (400 г) — 279 грн;
  • ветчина (400 г) и колбасы (800 г);
  • сыр гауда (400 г) и брынза (400 г);
  • масло, яйца, соль и хрен;
  • напитки: вино (0,75 л) — 299 грн и квас (0,33 л) — 69,99 грн.

Крафтовая корзина

Самый дорогой вариант — крафтовая корзина — оценивается по меньшей мере в 4660 гривен.
В него входят:
  • панеттоне из манго (480 г) — 999 грн;
  • манговая верхушка — 69,99 грн;
  • посыпка — 74,99 грн;
  • гауда (400 г) — 519,60 грн;
  • брынза (400 г) — 155,60 грн;
  • творог (400 г) — 359,60 грн;
  • балык (400 г) — 599,60 грн;
  • буженина (400 г) — 259,60 грн;
Читайте также
  • колбаса двух видов — 251,60 грн и 364 грн;
  • органические яйца (10 шт) — 111 грн;
  • масло (200 г) — 169 грн;
  • морская соль — 34,49 грн;
  • хрен — 25,49 грн;
  • портвейн (0,75 л) — 599 грн;
  • квас (0,33 л) — 69,99 грн.
Таким образом, в 2026 году разница между минимальной и премиальной пасхальной корзиной превышает 3 тыс. грн. Окончательная сумма зависит от выбора продуктов, брендов и формата празднования — от базового набора до более дорогих крафтовых позиций.
По материалам:
Finance.ua
Инфляция
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems