Пасха-2026: сколько стоит собрать праздничную корзину

Пасха приближается, и украинцы уже готовят кошельки к праздничным закупкам. По подсчетам ритейлеров, в текущем году цены на пасхальную корзину стартуют от 1200 гривен и могут расти в разы в зависимости от выбора продуктов.

Подробными подсчетами поделилась сеть супермаркетов «Сильпо».

Сколько стоит базовая пасхальная корзина

По подсчетам сети супермаркетов «Сільпо», минимальный набор продуктов обойдется не менее 1200 гривен (по состоянию на 18 марта).

В базовую корзину входят:

классический кулич (300 г);

посыпка (80 г) и кагор;

буженина, колбаса, сыр и брынза — по 400 г;

яйца (10 шт);

хрен (125 г);

масло (180 г);

соль (1 кг).

Расширенный вариант:

Более наполненная праздничная корзина будет стоить уже от 2300 гривен.

В нем:

панеттоне (400 г) — 279 грн;

ветчина (400 г) и колбасы (800 г);

сыр гауда (400 г) и брынза (400 г);

масло, яйца, соль и хрен;

напитки: вино (0,75 л) — 299 грн и квас (0,33 л) — 69,99 грн.

Крафтовая корзина

Самый дорогой вариант — крафтовая корзина — оценивается по меньшей мере в 4660 гривен.

В него входят:

панеттоне из манго (480 г) — 999 грн;

манговая верхушка — 69,99 грн;

посыпка — 74,99 грн;

гауда (400 г) — 519,60 грн;

брынза (400 г) — 155,60 грн;

творог (400 г) — 359,60 грн;

балык (400 г) — 599,60 грн;

буженина (400 г) — 259,60 грн;

колбаса двух видов — 251,60 грн и 364 грн;

органические яйца (10 шт) — 111 грн;

масло (200 г) — 169 грн;

морская соль — 34,49 грн;

хрен — 25,49 грн;

портвейн (0,75 л) — 599 грн;

квас (0,33 л) — 69,99 грн.

Таким образом, в 2026 году разница между минимальной и премиальной пасхальной корзиной превышает 3 тыс. грн. Окончательная сумма зависит от выбора продуктов, брендов и формата празднования — от базового набора до более дорогих крафтовых позиций.

