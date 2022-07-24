Как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны: кого сокращали и набирали (инфографика) — Finance.ua
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Как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны: кого сокращали и набирали (инфографика)

Казна и Политика
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О том, как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны, говорится в результатах исследования robota.ua.

Подбор персонала

У 30% компаний планы по набору персонала не изменились, а 10% даже внепланово увеличивают наем. 60% других компаний, к сожалению, снижают темпы набора персонала или останавливают его вообще до конца года.
Как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны: кого сокращали и набирали (инфографика)

Численность сотрудников

Бизнес стал подстраиваться под новые реалии жизни и адаптироваться к ним. К сожалению, сокращение персонала — одна из бизнес-реалий сегодня, и мы хотели более глубоко понять общую картинку этого явления: в каких бизнесах это происходит и каких категорий сотрудников это касается.
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По результатам опроса мы видим, что практически 60% компаний пришлось столкнуться с сокращениями персонала в сегодняшней непростой ситуации.
Как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны: кого сокращали и набирали (инфографика)
Больше всего количество персонала уменьшилось в следующих сферах:
  • Логистика и транспорт — 80% опрошенных сообщили об уменьшении количества персонала.
  • Медицина/фармацевтика — 71% опрошенных сообщили об уменьшении количества персонала.
  • Туризм/отели/рестораны — 66% опрошенных сообщили об уменьшении количества персонала.
  • Маркетинг/реклама/PR — 60% опрошенных сообщили об уменьшении количества персонала.
  • Розничная/оптовая торговля — 58% опрошенных сообщили об уменьшении количества персонала.
Увеличение количества персонала задекларировали:
  • IT — 40% опрошенных сообщили об увеличении количества персонала.
  • Телекоммуникации и связь — 35% опрошенных сообщили об увеличении количества персонала.
  • HR — 21% опрошенных компаний сообщили об увеличении количества персонала.
  • Аутсорсинговые компании — 17% опрошенных сообщили об увеличении количества персонала.
Как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны: кого сокращали и набирали (инфографика)
Увеличивали количество работников чаще всего в категориях IT, продажах и линейном персонале критической инфраструктуры. Здесь все выглядит достаточно логично. Компании пытаются автоматизировать большинство бизнес-процессов, чтобы оптимизировать затраты на фонд оплаты труда, поэтому IT-роли становятся все более востребованными. В условиях войны бизнес старается диверсифицировать свои возможности и стать омниканальным. В этой связи растет спрос на специалистов диджитал-маркетинга и продаж.
Как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны: кого сокращали и набирали (инфографика)
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Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161 о нестандартных формах занятости (фриланс). Законопроект вводит новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Такие трудовые договоры вводятся в качестве альтернативы договорам гражданско-правового характера.
  • Зарплата будет выплачиваться за фактически отработанное время или фактически выполненную работу. Минимальная продолжительность рабочего времени в течение календарного месяца — 32 часа.
По материалам:
Finance.ua
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