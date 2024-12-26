Как избежать ловушек при открытии депозита: на что обращать внимание — Finance.ua

Как избежать ловушек при открытии депозита: на что обращать внимание Сегодня 10:47 — Личные финансы

Как избежать ловушек при открытии депозита: на что обращать внимание, Фото: freepik

Перед открытием депозита внимательно читайте условия договора. Некоторые предложения могут выглядеть привлекательно, но содержат «красные флажки», свидетельствующие о потенциальных рисках.

Специалисты «Финкульта» рассказали , на что следует обращать внимание при открытии депозита.

Как выглядят «красные флажки» в депозитных договорах

Непонятные или слишком сложные формулировки в договоре. Если в договоре много мелкого шрифта, сложных формулировок или не указана важная информация (например, ставки, комиссии, сроки), это сигнал, что следует быть осторожным.

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Обещание чрезмерно высоких процентов. Если ставка значительно превышает среднерыночную, это может являться признаком финансовых проблем банка или мошенничества.

Не рискуйте деньгами, если предложение выглядит «слишком хорошим, чтобы быть правдой».

Неопределенный статус контракта. Четко убедитесь, что ваш договор депозитный, а не, например, договор на управление активами или вклад в небанковское финансовое учреждение. Депозиты в банках гарантируются Фондом, а другие — нет.

Если вас заставляют подписать договор «здесь и сейчас», не давая времени ознакомиться с его условиями, это тревожный сигнал.

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Дополнительные скрытые платежи. Проверьте, нет ли в договоре комиссий, о которых не упоминалось во время консультации.

Непредвиденные расходы могут сделать даже выгодный депозит непривлекательным.

Отсутствие информации о гарантировании вкладов. Если банк избегает разговора о защите ваших сбережений при его неплатежеспособности, это серьезная причина задуматься.

Убедитесь, что вам предлагают до заключения договора с банком ознакомиться с информацией о системе гарантирования вкладов физических лиц, а именно со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц.

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Важным документом для каждого вкладчика является Справка о системе гарантирования вкладов физических лиц с обязательной информацией для ознакомления о предельном размере возмещения, сроках начала выплат, ограничении гарантий.

Если ее нет — задумайтесь, надежный ли банк, с которым вы сотрудничаете.

Как не потерять средства

Прежде чем подписать договор, перечитайте его внимательно, задайте вопросы и не стесняйтесь консультироваться с юристами или финансовыми экспертами.

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