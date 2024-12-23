Задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе 5−7−9% достигла 10 миллиардов — Finance.ua

Задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе 5−7−9% достигла 10 миллиардов Сегодня 16:33 — Кредит&Депозит

Задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе 5−7−9% достигла 10 миллиардов

В Украине задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» составляет 10 млрд грн.

Об этом сообщила первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Как говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за декабрь 2024 года, реформа программы «Доступные кредиты 5−7-9%» медленная, она все еще недостаточно сфокусирована на клиентах, которые в этом больше всего нуждаются.

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«Это привело к значительному росту долга по компенсации процентов банкам в конце года. Финансирование по программе усложнится также из-за требований к соблюдению банками экологических и социальных стандартов, что потребует соответствующей квалификации от банков и их клиентов», — говорится в отчете.

Отмечается, что ожидаемая активность программы снизится. Роль государственной поддержки в кредитовании бизнеса в дальнейшем ослабляется, доля субсидированных займов в портфеле кредитов бизнеса снова снизилась до трети.

Економічна Правда По материалам:

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