Задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе 5−7−9% достигла 10 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе 5−7−9% достигла 10 миллиардов

Кредит&Депозит
52
Задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе 5−7−9% достигла 10 миллиардов
Задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе 5−7−9% достигла 10 миллиардов
В Украине задолженность перед банками за компенсацию ставок по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» составляет 10 млрд грн.
Об этом сообщила первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
Как говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности за декабрь 2024 года, реформа программы «Доступные кредиты 5−7-9%» медленная, она все еще недостаточно сфокусирована на клиентах, которые в этом больше всего нуждаются.
Читайте также
«Это привело к значительному росту долга по компенсации процентов банкам в конце года. Финансирование по программе усложнится также из-за требований к соблюдению банками экологических и социальных стандартов, что потребует соответствующей квалификации от банков и их клиентов», — говорится в отчете.
Отмечается, что ожидаемая активность программы снизится. Роль государственной поддержки в кредитовании бизнеса в дальнейшем ослабляется, доля субсидированных займов в портфеле кредитов бизнеса снова снизилась до трети.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.