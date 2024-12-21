Банки снизили ставки по депозитам в гривне: какие условия предлагают сейчас — Finance.ua

Банки снизили ставки по депозитам в гривне: какие условия предлагают сейчас
В ноябре 2024 года средняя годовая ставка по новым депозитам в гривне для населения составила 9,6%.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.
Отмечается, что это на 0,9 процентных пункта меньше, чем в октябре.
Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.
Депозитный портфель банков для населения вырос за ноябрь на 0,8% до 1,186 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).
Напомним, прогнозируется, что в следующем году условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным вкладам отсутствуют. Это значит, что доходность украинцев, вложивших средства на гривневые депозиты, почти не изменится.
В то же время банкиры ожидают, что банки не рискнут далее снижать ставки по вкладам, если инфляция не замедлится.
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