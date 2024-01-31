Как Европейский Союз торгует с россией во время войны в Украине — Finance.ua

Как Европейский Союз торгует с россией во время войны в Украине Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Как Европейский Союз торгует с россией во время войны в Украине

Санкции, введенные против россии после полномасштабного вторжения в Украину, оказали сильное влияние на торговлю между рф и странами Евросоюза. Экспорт и импорт товаров снизились в несколько раз по сравнению с довоенным периодом.

Об этом пишет «Слово і діло».

В 2020 году объем импорта товаров из россии составил около 95 млрд евро. На объемах сказалась объявленная в марте пандемия коронавируса, после этого импорт сокращался три месяца подряд: март — 9,5 млрд евро (-11,7%), апрель — 5,9 млрд (-37,9%), май — 5,4 млрд (-8,4%).

Читайте также В прошлом году Бразилия стала крупнейшим импортером российских нефтепродуктов, опередив Турцию

Объект экспорта товаров у рф тоже снизился из-за пандемии, но не так сильно — 79,1 млрд евро в год. Больше всего объем экспорта уменьшился в марте — до 5,3 млрд евро (-27,2%).

В 2021 году импорт из россии в страны Европейского союза восстановился до уровня пандемии и даже превысил его — 163,7 млрд евро. Больше всего товаров было ввезено в декабре — на 18,3 млрд евро.

Экспорт из ЕС в россию в 2021-м составил 89 млрд евро.

В первый год полномасштабной войны страны Евросоюза импортировали из россии товаров на сумму более 202 млн евро. В январе-феврале объем импорта составил 20,5 млрд и 20,6 млрд евро соответственно, в марте — 23,5 млрд и только после этого объем начал снижаться.

В результате в апреле ЕС импортировал российские товары на 20,5 млрд евро (-13%), в мае — 18,2 млрд (-11,1%), в июне — 18,1 млрд (-0,5%), в июле — 17 млрд (-6,1%), в августе — 15,1 млрд (-11,2%), в сентябре — 13,9 млрд (-7,7%), в октябре — 13,1 млрд (-5,7%), в ноябре — 11,9 млрд (-9,2%), в декабре — 10,3 млрд (-14%).

Читайте также Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт

Экспорт товаров в россию из-за полномасштабной войны упал до 55,1 млрд евро: январь — 7,1 млрд (-7,6%), февраль — 7,3 млрд (+2,1%), март — 3,9 млрд (-46,9%), апрель — 2,9 млрд (-24,7%), май — 3,9 млрд (+33,9%), июнь — 4,6 млрд (+17,3%), июль — 4,1 млрд (-9,7%), август — 3,9 млрд (-4,6%), сентябрь — 4,2 млрд (+5,7%), октябрь — 4,2 млрд (+0,3%), ноябрь — 5,1 млрд (+21,6%), декабрь — 3,9 млрд (-22,4%).

В январе-ноябре (данных за декабрь еще нет) в прошлом году страны Евросоюза импортировали товаров из россии почти на 47 млрд евро. Почти весь год объемы импорта сокращались: январь — 8,9 млрд евро (-13,1%), февраль — 5,2 млрд (-41,8%), март — 4,1 млрд (-20%), апрель — 4,2 млрд (+0,4%), май — 3,6 млрд (-13,5%), июнь — 3,3 млрд (-7,4%), июль — 3,3 млрд, август — 3, 4 млрд (+2,4%), сентябрь — 3,9 млрд (+12,8%), октябрь — 3,5 млрд (-10,4%), ноябрь — 3,5 млрд (+1,8%).

Читайте также Европа сократила импорт российской нефти в десять раз: рф остались только Индия и Китай

Продано было россии товаров на 35,7 млрд евро: январь — 3,6 млрд (-9,6%), февраль — 3,6 млрд (-+1,1%), март — 4,3 млрд (+20, 1%), апрель — 3 млрд (-31,5%), май — 3,61 млрд (+3,3%), июнь — 3 млрд (-0,4%), июль — 3 млрд (-2,4%), август — 2,9 млрд (-1,3%), сентябрь — 2,9 млрд (-0,6%), октябрь — 3,1 млрд (+5%), ноябрь — 3,2 млрд (+4,9%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.