Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт — Finance.ua

Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт

Британский институт финансирования развития British International Investment (BII) выделяет 25 миллионов долларов США, чтобы гарантировать, что Украина остается связанной с мировой экономикой.

«Великобритания помогает защитить долгосрочное будущее Украины. British International Investment инвестирует 25 миллионов долларов США, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт, в том числе жизненно важные продовольственные товары», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине в 2024—2025 годах до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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