Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт — Finance.ua
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Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт

Казна и Политика
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Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт
Британия будет инвестировать в Украину 25 миллионов долларов, чтобы поддержать ее экспорт и импорт
Британский институт финансирования развития British International Investment (BII) выделяет 25 миллионов долларов США, чтобы гарантировать, что Украина остается связанной с мировой экономикой.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании.
«Великобритания помогает защитить долгосрочное будущее Украины. British International Investment инвестирует 25 миллионов долларов США, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт, в том числе жизненно важные продовольственные товары», — говорится в сообщении.
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Напомним, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине в 2024—2025 годах до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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