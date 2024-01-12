100 лет партнерства, оружие и £2,5 миллиарда: Жовква раскрыл детали соглашения с Британией — Finance.ua

100 лет партнерства, оружие и £2,5 миллиарда: Жовква раскрыл детали соглашения с Британией Сегодня 19:14 — Казна и Политика

100 лет партнерства, оружие и £2,5 миллиарда: Жовква раскрыл детали соглашения с Британией

Соглашение с Великобританией в сфере безопасности, которое подписали сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, предусматривает 100-летнее партнерство, ежегодное предоставление дополнительной помощи в течение 10 лет и автоматическое предоставление Украине оружия в случае любой агрессии.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

«Сегодня произошло без преувеличения историческое событие для укрепления наших стратегических отношений с Великобританией и ускорения общей Победы! Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Украина больше не должна просить оружия и помощи, а будет получать ее автоматически. Как в случае новой агрессии, так и в случае обострения текущей», — рассказал Жовква.

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По его словам, согласно Соглашению, Великобритания предоставит Украине необходимую помощь — оружие во всех измерениях: для усиления военных способностей на суше, на море и в воздухе.

«Заключению Соглашения предшествовали интенсивные переговоры — имеем практический и содержательный результат: в 2024 году Соединенное Королевство предоставит дополнительную поддержку Украине — 2,5 млрд фунтов стерлингов. И будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение следующих 10 лет действия этого Соглашения», — сообщил заместитель руководителя ОП.

Кроме этого, рассказал он, согласно Соглашению, согласован порядок экстренной координации на случай предстоящего вооруженного нападения — реагирования в течение 24 часов.

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«По результатам таких экстренных консультаций Украине будет оказана скорая и постоянная помощь в сфере безопасности, современная военная техника во всех необходимых сферах, а также экономическая помощь. Выходит простая и важная формула: 100-летнее партнерство + 10 лет действия Соглашения + 2,5 млрд фунтов стерлингов поддержки = новый уровень стратегических отношений с Великобританией», — сказал Жовква.

При этом он отметил, что гарантии безопасности носят двусторонний характер. «Согласно Соглашению, мы обеспечим, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать ей эффективную военную помощь», — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

По словам Жовквы, Великобритания в очередной раз продемонстрировала свою лидерскую позицию и стала первой страной, с которой Украина заключила такой документ во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

«Ожидаем, что наши другие партнеры будут следовать примеру Лондона. Теперь процесс заключения двусторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности должен пойти гораздо динамичнее. Это новая точка отсчета и новый уровень стратегического партнерства — на пути к старому партнерству, о чем указано в Соглашении», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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