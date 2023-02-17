Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики — Finance.ua

Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики Сегодня 06:45 — Личные финансы

Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики

Критического влияния энергетического кризиса на производство продуктов питания не предвидится. На данный момент нет рисков для продовольственной безопасности Украины.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

«Первый аспект — это физическая доступность к продукции. В Украине достаточно производства всех основных видов продукции, в том числе молочной и мясной. Наблюдается тенденция к восстановлению после резкого падения в начале войны», — отметил Высоцкий.

Он также рассказал о ценах на продукты и влиянии энергетического кризиса на пищевую промышленность.

По словам замминистра, благодаря адаптивности отечественных производителей ситуация стабилизируется. Потому резких колебаний цен на продукты не предвидится.

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Также Минагрополитики ведет работу по возможности предоставления производителям доступа к бесперебойному электроснабжению пищевых предприятий.

Относительно влияния энергетического кризиса Высоцкий отметил, что малые и средние производители выстояли. Это подтверждают показатели — с октября прошлого года производство снизилось всего на 2%.

«Энергетика может влиять на ценообразование в целом. Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости — это не более 5-10%, в зависимости от типа продукции. Пока критического влияния энергетического кризиса на производство не предвидится», — подытожил замминистра.

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Діло По материалам:

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