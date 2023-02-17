Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики — Finance.ua
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Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики

Личные финансы
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Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики
Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики
Критического влияния энергетического кризиса на производство продуктов питания не предвидится. На данный момент нет рисков для продовольственной безопасности Украины.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«Первый аспект — это физическая доступность к продукции. В Украине достаточно производства всех основных видов продукции, в том числе молочной и мясной. Наблюдается тенденция к восстановлению после резкого падения в начале войны», — отметил Высоцкий.
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Он также рассказал о ценах на продукты и влиянии энергетического кризиса на пищевую промышленность.
По словам замминистра, благодаря адаптивности отечественных производителей ситуация стабилизируется. Потому резких колебаний цен на продукты не предвидится.
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Также Минагрополитики ведет работу по возможности предоставления производителям доступа к бесперебойному электроснабжению пищевых предприятий.
Относительно влияния энергетического кризиса Высоцкий отметил, что малые и средние производители выстояли. Это подтверждают показатели — с октября прошлого года производство снизилось всего на 2%.
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«Энергетика может влиять на ценообразование в целом. Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости — это не более 5-10%, в зависимости от типа продукции. Пока критического влияния энергетического кризиса на производство не предвидится», — подытожил замминистра.
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По материалам:
Діло
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