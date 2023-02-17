Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики — Finance.ua

Как энергетический кризис влияет на стоимость продуктов: разъяснение Минагрополитики
Критического влияния энергетического кризиса на производство продуктов питания не предвидится. На данный момент нет рисков для продовольственной безопасности Украины.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«Первый аспект — это физическая доступность к продукции. В Украине достаточно производства всех основных видов продукции, в том числе молочной и мясной. Наблюдается тенденция к восстановлению после резкого падения в начале войны», — отметил Высоцкий.
Он также рассказал о ценах на продукты и влиянии энергетического кризиса на пищевую промышленность.
По словам замминистра, благодаря адаптивности отечественных производителей ситуация стабилизируется. Потому резких колебаний цен на продукты не предвидится.
Также Минагрополитики ведет работу по возможности предоставления производителям доступа к бесперебойному электроснабжению пищевых предприятий.
Относительно влияния энергетического кризиса Высоцкий отметил, что малые и средние производители выстояли. Это подтверждают показатели — с октября прошлого года производство снизилось всего на 2%.
«Энергетика может влиять на ценообразование в целом. Что касается мясной и молочной продукции, то в структуре себестоимости — это не более 5-10%, в зависимости от типа продукции. Пока критического влияния энергетического кризиса на производство не предвидится», — подытожил замминистра.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью