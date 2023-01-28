Как вырастут цены в Украине в 2023 году: прогноз Fitch Ratings — Finance.ua

Как вырастут цены в Украине в 2023 году: прогноз Fitch Ratings Сегодня 07:25 — Личные финансы

Как вырастут цены в Украине в 2023 году: прогноз Fitch Ratings, Фото: Unsplash

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что инфляция в Украине к концу 2023 года замедлится до 21% по сравнению с 26,6% в 2022 году.

Об этом говорится в сообщении агентства

По прогнозу агентства, потеря производственных мощностей, нехватка электроэнергии и постепенное устранение сбоев в цепочке поставок приведут к росту цен, несмотря на слабый внутренний спрос.

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По данным агентства, украинская экономика сократилась примерно на 31% в 2022 году, а чистая эмиграция выросла до 8 млн человек (на основе данных ООН, которые могут быть завышены).

В третьем квартале 2022 года наблюдалось некоторое последовательное возобновление экономической активности, но перебои в подаче электроэнергии после российских ударов создают дополнительный сдерживающий фактор в 2023 году. Fitch прогнозирует рост ВВП на 2% в 2023 году, поскольку продолжающийся конфликт препятствует возвращению значительного количества беженцев или крупномасштабным инвестициям, отмечается в сообщении.

Fitch Ratings ранее подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «CC», отражающий мнение Fitch о вероятной дальнейшей реструктуризации коммерческого долга Украины в иностранной валюте, учитывая масштабы экономического ущерба от войны с россией и связанный с этим значительный финансовый ущерб.

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