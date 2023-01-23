Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «СС» — Finance.ua
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Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «СС»

Казна та Політика
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «СС».
Про це йдеться у повідомленні агентства на його сайті.
«Підтвердження довгострокового РДЕ України в іноземній валюті на рівні „CC“ відображає думку Fitch про ймовірну подальшу реструктуризацію комерційного боргу в іноземній валюті, враховуючи масштаби економічної шкоди від війни з росією і пов’язану з цим значну фінансову шкоду», — пояснює агентство своє рішення.
Fitch вважає, що ймовірною умовою великої фінансової допомоги, яка надається міжнародними офіційними кредиторами, є поділ тягаря з комерційними кредиторами.
Агентство зазначає, що досягнуте у серпні 2022 року 24-місячне відстрочення платежів за єврооблігаціями України забезпечило полегшення обслуговування зовнішнього боргу на суму $6 млрд, але залишає невирішеними середньострокові ризики його стійкості. За його оцінками, обслуговування суверенного зовнішнього боргу зросте до відносно високого рівня в $5,4 млрд у 2024 році (за винятком $3,5 млрд відстрочених процентних платежів за єврооблігаціями, які можуть бути капіталізовані) та $7,0 млрд у 2025 році, що закладає основи для можливої нової реструктуризації.
Fitch прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2023 році, оскільки війна, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, а перебої в подачі електроенергії після російських обстрілів створюють додатковий стримуючий фактор. Агентство нагадує про зниження ВВП у 2022 році приблизно на 31% і чистий відтік населення в 8 млн осіб за даними ООН, вказуючи, водночас, на їх можливе завищення.
Згідно з прогнозом агентства, інфляція у 2023 році знизиться до 21% із 26,6% у 2022 році, оскільки втрата виробничих потужностей, нестача електроенергії та лише поступове усунення збоїв у ланцюжку поставок компенсують слабкий внутрішній попит.
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Fitch очікує, що війна продовжиться в 2023 році в рамках її нинішніх широких параметрів, оскільки в найближчому майбутньому не буде поступок, що політично заслуговують на довіру, які могли б лягти в основу врегулювання шляхом переговорів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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