Как экономить электроэнергию во время работы — Finance.ua

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Как экономить электроэнергию во время работы

Энергетика
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Начиная с 10 октября, рф систематически обстреливает критическую инфраструктуру по всей территории Украины. В частности, под ударом оказались электроэнергетические объекты — треть энергетической инфраструктуры получила повреждения.
Потребители должны помочь энергетикам со своей стороны и рационально использовать электроэнергию и сохранять тепло. Об этом пишет rabota.ua.
Предлагаем советы, которые помогут экономить электроэнергию на работе и дома, ведь многим землякам пришлось сменить офис на собственную квартиру и работать удаленно.

Способы, которые помогут сохранить электроэнергию на работе

Энергосбережение — это практика использования меньшего количества энергии с целью снижения затрат и воздействия на окружающую среду. Это означает уменьшение использования электроэнергии, газа или любой другой формы энергии, которую вы получаете от коммунального предприятия и за которую платите.
Используйте в офисе естественный свет
На освещение приходится значительное количество затрат на электроэнергию, а использование солнечного света является простым способом снизить потребление энергии. Если есть возможность, то лучше не включать искусственный свет в светлое время суток.
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Замените лампочки
Традиционные лампы накаливания потребляют избыточное количество электроэнергии, поэтому их следует менять чаще.
Галогеновые лампы накаливания, компактные люминесцентные и светодиодные лампы (LED) потребляют на 25-80% меньше электроэнергии и служат в 3-25 раз дольше традиционных ламп.
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Несмотря на то, что энергосберегающие лампы стоят дороже, их эффективное использование энергии и более длительный срок службы означают, что они стоят меньше в долгосрочной перспективе.
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Используйте разумные удлинители
«Фантомная нагрузка» или электроэнергия, используемая электрическими приборами, когда они выключены или находятся в режиме ожидания, являются основным источником потери энергии. По разным оценкам, 75% энергии, используемой для питания бытовых электроприборов, потребляется, когда они выключены. Умные удлинители питания устраняют эту проблему, выключая питание приборов, когда они не используются. Их можно настроить на отключение в назначенное время в течение периода, когда вы не работаете, с помощью дистанционных переключателей или установив приложение на смартфон.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии 📺

По материалам:
Finance.ua
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