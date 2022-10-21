Названы города, где будут наказывать нарушителей экономии электроэнергии — Finance.ua

Названы города, где будут наказывать нарушителей экономии электроэнергии Сегодня 11:30 — Энергетика

В некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, Полтаве и Кривом Роге.

Об этом официально сообщили местные власти.

«Пожалуйста, выключите ее (наружную рекламу — УНИАН), потому что у вас будут неприятности. Патрульные полицейские будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности», — предупредил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш.

При этом мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что с 15.00 город патрулирует Инспекция по благоустройству вместе с полицией. Он пригрозил предпринимателям, которые не отключат наружное освещение и не будут реагировать на рекомендации, отключением от электросети.

В свою очередь, мэр Кривого Рога Александр Вилкул объявил о введении режима жесткой экономии в связи с критической ситуацией в энергетике. Таким образом, власти намерены предотвратить полное аварийное отключение.

По его словам, неделю назад уже предприняли следующие меры:

на 60% уменьшено уличное освещение;

на 50% сокращено движение городского электротранспорта;

минимизировано электропотребление на спортивных и культурных объектах;

оборудование таких объектов как Ледовая арена и ряд других — отключено;

минимизировано энергопотребление на промышленных и коммунальных предприятиях города;

отключены освещение и иллюминация в парках, скверах и прочее.

«Объектам бизнеса уже направлены предписания полностью отключить рекламу и иллюминацию, и они должны минимизировать электропотребление внутри помещений. В каждом районе города созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур, которые будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 17.00 город патрулируют сводные мобильные бригады совместно с полицией. При этом Вилкул указал, что нарушителей будут сразу отключать от энергоснабжения.

Также военная администрация Кривого Рога обратилась к жителям города с просьбой максимально экономить электроэнергию.

«В период с 07:00 до 22:00 потребление электроэнергии должно быть максимально ограничено. Использование энергоемких бытовых приборов — электродуховок, стиральных машин, сушилок, электроконвекторов и других должно быть исключено или минимизировано», — подытожил мэр города.

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УНІАН По материалам:

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