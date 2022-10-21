Названы города, где будут наказывать нарушителей экономии электроэнергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы города, где будут наказывать нарушителей экономии электроэнергии

Энергетика
23
В некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, Полтаве и Кривом Роге.
Об этом официально сообщили местные власти.
«Пожалуйста, выключите ее (наружную рекламу — УНИАН), потому что у вас будут неприятности. Патрульные полицейские будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности», — предупредил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш.
При этом мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что с 15.00 город патрулирует Инспекция по благоустройству вместе с полицией. Он пригрозил предпринимателям, которые не отключат наружное освещение и не будут реагировать на рекомендации, отключением от электросети.
В свою очередь, мэр Кривого Рога Александр Вилкул объявил о введении режима жесткой экономии в связи с критической ситуацией в энергетике. Таким образом, власти намерены предотвратить полное аварийное отключение.
По его словам, неделю назад уже предприняли следующие меры:
  • на 60% уменьшено уличное освещение;
  • на 50% сокращено движение городского электротранспорта;
  • минимизировано электропотребление на спортивных и культурных объектах;
  • оборудование таких объектов как Ледовая арена и ряд других — отключено;
  • минимизировано энергопотребление на промышленных и коммунальных предприятиях города;
  • отключены освещение и иллюминация в парках, скверах и прочее.
Место для вашей рекламы
«Объектам бизнеса уже направлены предписания полностью отключить рекламу и иллюминацию, и они должны минимизировать электропотребление внутри помещений. В каждом районе города созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур, которые будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 17.00 город патрулируют сводные мобильные бригады совместно с полицией. При этом Вилкул указал, что нарушителей будут сразу отключать от энергоснабжения.
Также военная администрация Кривого Рога обратилась к жителям города с просьбой максимально экономить электроэнергию.
«В период с 07:00 до 22:00 потребление электроэнергии должно быть максимально ограничено. Использование энергоемких бытовых приборов — электродуховок, стиральных машин, сушилок, электроконвекторов и других должно быть исключено или минимизировано», — подытожил мэр города.

Справка Finance.ua:

  • В «Укрэнерго» вводят временное ограничение потребления электроэнергии в трех областях.
  • В Киеве начались отключения электроэнергии: для каждого клиента по 4 часа, но может повториться (список)

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.