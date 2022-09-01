Как добавить пенсионное удостоверение в «Дію» (видеоинструкция) — Finance.ua

Как добавить пенсионное удостоверение в «Дію» (видеоинструкция) Сегодня 19:04 — Личные финансы

Как добавить пенсионное удостоверение в «Дію» (видеоинструкция), dev.ua

В приложении «Дія» появились новые документы, в частности пенсионные удостоверения. Электронное отображение пенсионного удостоверения имеет такую же юридическую силу, как и пенсионное удостоверение, полученное в Пенсионном фонде Украины и подтверждающее назначение пенсии.

Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.

Как отмечается, пенсионное удостоверение есть двух видов: по возрасту и специальное (например, из-за инвалидности, потери кормильца и т.п.).

Пенсионное по возрасту теперь подтягивается автоматически, так же, как и цифровой паспорт. А специальное нужно добавить в приложение самостоятельно, например, как COVID-сертификат.

Как добавить специальное пенсионное удостоверение в Дію:

убедитесь, что ваше приложение обновлено до последней версии;

пролистать карты документов до крайней;

нажать Добавить документ — Пенсионное удостоверение — Добавить удостоверение. Теперь ваш документ будет отображаться в Дії. Как и другие документы в приложении, его можно проверить или поделиться с помощью QR-кода.

«Важно, что в Дії отображаются только пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года. Так что, если у вас удостоверение-книжка, его нужно обновить», — говорят в Минсоцполитики.

Чтобы заменить документ или исправить ошибку в данных, следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или online через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда.

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