Как добавить пенсионное удостоверение в «Дію» (видеоинструкция) — Finance.ua
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Как добавить пенсионное удостоверение в «Дію» (видеоинструкция)

Личные финансы
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Как добавить пенсионное удостоверение в «Дію» (видеоинструкция)
Как добавить пенсионное удостоверение в «Дію» (видеоинструкция), dev.ua
В приложении «Дія» появились новые документы, в частности пенсионные удостоверения. Электронное отображение пенсионного удостоверения имеет такую же юридическую силу, как и пенсионное удостоверение, полученное в Пенсионном фонде Украины и подтверждающее назначение пенсии.
Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.
Как отмечается, пенсионное удостоверение есть двух видов: по возрасту и специальное (например, из-за инвалидности, потери кормильца и т.п.).
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Пенсионное по возрасту теперь подтягивается автоматически, так же, как и цифровой паспорт. А специальное нужно добавить в приложение самостоятельно, например, как COVID-сертификат.
Как добавить специальное пенсионное удостоверение в Дію:
  • убедитесь, что ваше приложение обновлено до последней версии;
  • пролистать карты документов до крайней;
  • нажать Добавить документ — Пенсионное удостоверение — Добавить удостоверение. Теперь ваш документ будет отображаться в Дії. Как и другие документы в приложении, его можно проверить или поделиться с помощью QR-кода.
«Важно, что в Дії отображаются только пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года. Так что, если у вас удостоверение-книжка, его нужно обновить», — говорят в Минсоцполитики.
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Чтобы заменить документ или исправить ошибку в данных, следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или online через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда.

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Finance.ua
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