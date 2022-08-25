На портале «Дія» запустили автоматическую регистрацию ООО: как это работает — Finance.ua

На портале «Дія» запустили автоматическую регистрацию ООО: как это работает Сегодня 10:48 — Личные финансы

На портале «Дія» запустили автоматическую регистрацию ООО: как это работает

В День независимости, 24 августа, на портале «Дія» запустили новую услугу — автоматическая регистрация ООО. Теперь открыть собственное предприятие можно за несколько секунд.

Об этом сообщает Минцифра.

«Запускаем автоматическую регистрацию ООО на портале „Дія“ прямо в День Независимости. Успешно завершили бета-тест. Теперь вы можете открыть бизнес буквально за 2 секунды», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как зарегистрировать ООО на портале «Дія»:

авторизуйтесь на портале «Дія» и выберите услугу;

заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;

подпишите заявление электронной подписью;

после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.

После этого ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям

Федоров отметил, что услуга регистрации ООО с госрегистратором была запущена еще в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тысяч украинцев.

«Сейчас убираем госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить ваше время. Благодаря автоматическим услугам вам не нужно ждать решения чиновника или ответа госрегистратора. Воспользоваться услугой можно где угодно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что для вынужденных переселенцев усовершенствуют функционал в «Дія». В скором времени можно будет изменить место жительства во время повторного перемещения.

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