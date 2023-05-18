Как дистанционно отказаться от соцвыплат и льгот: инструкция для украинцев за границей — Finance.ua
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Как дистанционно отказаться от соцвыплат и льгот: инструкция для украинцев за границей

Личные финансы
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Как дистанционно отказаться от соцвыплат и льгот: инструкция для украинцев за границей
Как дистанционно отказаться от соцвыплат и льгот: инструкция для украинцев за границей
Украинцы, находящиеся за границей, могут дистанционно отказаться от получения различных видов социальной помощи или жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг.
Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики.
«За более чем год активных боевых действий Минсоцполитики во взаимодействии с другими учреждениями и министерствами обеспечило создание и функционирование ряда цифровых инструментов, позволяющих оформить ту или иную социальную выплату онлайн или дистанционно отказаться от нее», — говорится в сообщении.
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Если гражданин Украины, временно находящийся за границей, имеет желание или потребность отказаться от получения какого-либо из социальных пособий, он может сделать это следующим образом:
1. Написать соответствующее заявление в произвольной форме с указанием следующих обязательных реквизитов:
  • название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете;
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя помощи;
  • адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;
  • контактный номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид получаемой помощи (например, помощь при рождении ребенка, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т. п.).
2. Отправить заявление об отказе от социальной помощи по электронной почте или средствами почтовой связи на адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.
Инфографика: Минсоцполитики
Инфографика: Минсоцполитики
Контакты органов социальной защиты населения можно найти на сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.
Орган социальной защиты населения, в который поступит обращение, после прекращения выплаты определенного вида помощи пришлет гражданину, по его желанию, по электронной почте или средствами почтовой связи справку/скан-копию справки о неполучении помощи.
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О необходимости получения такой справки следует указать в заявлении.
Если лицо выехало с территории, на которой ведутся боевые действия или которая временно оккупирована российской федерацией, и органы социальной защиты не имеют возможности осуществлять свои полномочия, заявление можно послать в Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации.
Аналогичный механизм отказа от жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в Украине.
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Дистанционно или посредством почтовой связи можно подать соответствующее заявление о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда.
В заявлении обязательно указать:
  • название органа Пенсионного фонда Украины, где гражданин состоит на учете;
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя жилищной субсидии/льготы;
  • адрес зарегистрированного/задекларированного или фактического места жительства/пребывания;
  • контактный номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид государственной поддержки (например, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготы на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа).
Инфографика: Минсоцполитики
Инфографика: Минсоцполитики
В случае необходимости получения справки/скан-копии справки о прекращении и неполучении жилищной субсидии/льгот — указать об этом в заявлении.
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По материалам:
Finance.ua
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