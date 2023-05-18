Как дистанционно отказаться от соцвыплат и льгот: инструкция для украинцев за границей — Finance.ua

Как дистанционно отказаться от соцвыплат и льгот: инструкция для украинцев за границей Сегодня 12:04 — Личные финансы

Как дистанционно отказаться от соцвыплат и льгот: инструкция для украинцев за границей

Украинцы, находящиеся за границей, могут дистанционно отказаться от получения различных видов социальной помощи или жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг.

Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики.

«За более чем год активных боевых действий Минсоцполитики во взаимодействии с другими учреждениями и министерствами обеспечило создание и функционирование ряда цифровых инструментов, позволяющих оформить ту или иную социальную выплату онлайн или дистанционно отказаться от нее», — говорится в сообщении.

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Если гражданин Украины, временно находящийся за границей, имеет желание или потребность отказаться от получения какого-либо из социальных пособий, он может сделать это следующим образом:

1. Написать соответствующее заявление в произвольной форме с указанием следующих обязательных реквизитов:

название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете;

фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя помощи;

адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид получаемой помощи (например, помощь при рождении ребенка, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и т. п. ).

2. Отправить заявление об отказе от социальной помощи по электронной почте или средствами почтовой связи на адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.

Инфографика: Минсоцполитики

Контакты органов социальной защиты населения можно найти на сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

Орган социальной защиты населения, в который поступит обращение, после прекращения выплаты определенного вида помощи пришлет гражданину, по его желанию, по электронной почте или средствами почтовой связи справку/скан-копию справки о неполучении помощи.

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О необходимости получения такой справки следует указать в заявлении.

Если лицо выехало с территории, на которой ведутся боевые действия или которая временно оккупирована российской федерацией, и органы социальной защиты не имеют возможности осуществлять свои полномочия, заявление можно послать в Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации.

Аналогичный механизм отказа от жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в Украине.

Дистанционно или посредством почтовой связи можно подать соответствующее заявление о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда.

В заявлении обязательно указать:

название органа Пенсионного фонда Украины, где гражданин состоит на учете;

фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя жилищной субсидии/льготы;

адрес зарегистрированного/задекларированного или фактического места жительства/пребывания;

контактный номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

вид государственной поддержки (например, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа; льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготы на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа).

Инфографика: Минсоцполитики

В случае необходимости получения справки/скан-копии справки о прекращении и неполучении жилищной субсидии/льгот — указать об этом в заявлении.

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