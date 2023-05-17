Льготники смогут получить невыплаченные средства: как это сделать — Finance.ua

Льготники смогут получить невыплаченные средства: как это сделать Сегодня 16:16 — Личные финансы

Льготники смогут получить невыплаченные средства: как это сделать

Льготники могут получить невыплаченные суммы. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным пресс-службы, речь идет о средствах, учитываемых на счете для выплаты льгот по учетным записям льготников по состоянию на 1 июня 2022 года, по которым не было обращений льготников по их выплате, учет которых прекращен 20 декабря 2022 года и возвращен Ощадбанком на счет Минсоцполитики.

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«Эти средства органы Пенсионного фонда Украины будут выплачивать до сентября 2023 года по обращениям льготников», — сообщили в ПФУ.

Как их получить

Для получения невыплаченных сумм льготника следует подать в орган Фонда заявление произвольной формы, в котором обязательно указать:

название документа, дающего право на льготы, его серию и номер (при наличии), кем выданы документ и дата его выдачи (с предъявлением оригинала указанного документа или электронного удостоверения ветерана);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

серию (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, или временного удостоверения гражданина Украины, кем выданы документ и дата его выдачи;

номер счета (по стандарту IBAN) и наименование банка, где открыт счет для зачисления суммы невыплаченной льготы.

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