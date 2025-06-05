Как действовать, если задерживают заработную плату — Finance.ua

Как действовать, если задерживают заработную плату Сегодня 09:33 — Личные финансы

Как действовать, если задерживают заработную плату

Важнейшее средство обеспечения выплаты заработной платы — наличие заключенного между работодателем и наемным работником трудового договора, оформляемого приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа о принятии работника на работу.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление ГСУ по вопросам труда.

Если собственник или уполномоченный орган нарушает установленные сроки выплаты заработной платы, работник вправе обратиться:

К работодателю с письменным заявлением о предоставлении информации о причинах такой задержки;

В комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы вследствие ведения боевых действий срок выплаты зарплаты может быть отложен до момента возобновления деятельности предприятия, однако работодатель должен доказать факт того, что выплата заработной платы в настоящее время невозможна.

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Напомним, по данным work.ua, средняя зарплата в мае — начале июня выросла до 25 тыс. грн. Это на 25% больше, если сравнивать с июнем 2024 года.

К примеру, средняя зарплата продавца-консультанта сейчас 20 000 грн, а менеджер по продажам получает 32 500 грн, повар — 26 тыс. грн. грн, водители в среднем 30 тыс. грн. В процентном плане увеличилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тыс. грн и менеджера по продажам — 32 500 грн.

Наибольший рост зарплаты показали следующие вакансии:

Методолог +112%,

Инвестиционный аналитик +82%,

Программист Java +79%,

Тим лид +66%,

Зоотехник +57%

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