Как росла средняя зарплата в мае: кто в лидерах — Finance.ua

Как росла средняя зарплата в мае: кто в лидерах Сегодня 19:00 — Личные финансы

Как росла средняя зарплата в мае: кто в лидерах

По данным work.ua , средняя зарплата в мае — начале июня выросла до 25 тыс. грн. Это на 25% больше, если сравнивать с июнем 2024 года.

Медиана заработных плат рассчитана по данным из 188 231 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца.

Например, средняя зарплата продавца-консультанта сейчас 20 000 грн, а менеджер по продажам получает 32 500 грн, повар — 26 тыс. грн. грн, водители в среднем 30 тыс. грн.

В процентном плане увеличилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тыс. грн и менеджера по продажам — 32 500 грн.

Наибольший рост зарплаты:

Показали такие вакансии:

Методолог +112%,

Инвестиционный аналитик +82%,

Программист Java +79%,

Тим лид +66%,

Зоотехник +57%

с предоставлением жилья. Ранее мы писали, что в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий

Работу с проживанием предлагают для врачей, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства, монтажников, сборщиков металлопластиковых конструкций, операторов машинного доения, продавцов продовольственных товаров, подсобных рабочих, водителей, грузчиков, швей, поваров, электрогазосварщиков, электриков участка и т. д.

Лидерами по количеству таких предложений стали Львовская, Киевская области и столица.

Жилье может предоставляться в разных форматах: общежития, гостиничные номера, квартиры. Условия проживания могут варьироваться от отдельной комнаты до проживания с другими работниками.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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