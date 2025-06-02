Как росла средняя зарплата в мае: кто в лидерах — Finance.ua

Как росла средняя зарплата в мае: кто в лидерах
По данным work.ua, средняя зарплата в мае — начале июня выросла до 25 тыс. грн. Это на 25% больше, если сравнивать с июнем 2024 года.
Медиана заработных плат рассчитана по данным из 188 231 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца.
Например, средняя зарплата продавца-консультанта сейчас 20 000 грн, а менеджер по продажам получает 32 500 грн, повар — 26 тыс. грн. грн, водители в среднем 30 тыс. грн.
В процентном плане увеличилась зарплата бухгалтера на 30% - до 25 тыс. грн и менеджера по продажам — 32 500 грн.
Наибольший рост зарплаты:
Показали такие вакансии:
- Методолог +112%,
- Инвестиционный аналитик +82%,
- Программист Java +79%,
- Тим лид +66%,
- Зоотехник +57%
Ранее мы писали, что в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья.
Работу с проживанием предлагают для врачей, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства, монтажников, сборщиков металлопластиковых конструкций, операторов машинного доения, продавцов продовольственных товаров, подсобных рабочих, водителей, грузчиков, швей, поваров, электрогазосварщиков, электриков участка
и т. д.
Лидерами по количеству таких предложений стали Львовская, Киевская области и столица.
Жилье может предоставляться в разных форматах: общежития, гостиничные номера, квартиры. Условия проживания могут варьироваться от отдельной комнаты до проживания с другими работниками.
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