Как дешевле доехать на такси ночью: УЗ договорилась о скидках
Из-за обстрелов врага и перебоев с электроснабжением поезда все чаще прибывают в крупные города после полуночи, когда уже действует комендантский час. Чтобы пассажиры могли безопасно добраться домой, Укрзализныця вместе с сервисами Uklon и Bolt запустила совместную инициативу поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Почему это важно
Пассажиры, прибывающие ночью, часто имеют ограниченные варианты передвижения по городу. Доступные поездки с вокзала уменьшат риски и сэкономят время.
Что предлагает Uklon
Uklon предоставляет скидку на ночные поездки от киевского вокзала домой для пассажиров, поезда которых прибыли после начала комендантского часа.
Чтобы воспользоваться:
- установить приложения Укрзализныци и Uklon;
- в приложении УЗ в разделе «Железные предложения» получить промокод;
- активировать его в приложении Uklon.
Промокод действует с 23:15 до 05:00 и может быть использован один раз за ночь одним пользователем.
Что предлагает Bolt
Bolt оперативно реагирует на задержки поездов: в ночное время увеличивает количество автомобилей возле вокзалов и сдерживает цены.
Также действует постоянное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с и до вокзалов. Отдельные промокоды предоставлены и для железнодорожников — для служебных маршрутов.
Укрзализныця также отметила, что открыта для новых партнерств, если они помогают пассажирам в сложных условиях.
Куда можно ехать ночью
Ранее мы сообщали, что сервисы такси Uklon и Bolt начали круглосуточную работу в Киеве после обращения в КГГА и КМВА за разрешением работать в комендантский час. Ночью можно добраться:
- до «Пунктов несокрушимости» и мест обогрева;
- к локациям, где есть свет и связь;
- до больниц;
- на ж/д вокзал;
- для доставки лекарства или продуктов первой необходимости.
