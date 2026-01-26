0 800 307 555
Как дешевле доехать на такси ночью: УЗ договорилась о скидках

Личные финансы
106
Из-за обстрелов врага и перебоев с электроснабжением поезда все чаще прибывают в крупные города после полуночи, когда уже действует комендантский час. Чтобы пассажиры могли безопасно добраться домой, Укрзализныця вместе с сервисами Uklon и Bolt запустила совместную инициативу поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Почему это важно

Пассажиры, прибывающие ночью, часто имеют ограниченные варианты передвижения по городу. Доступные поездки с вокзала уменьшат риски и сэкономят время.

Что предлагает Uklon

Uklon предоставляет скидку на ночные поездки от киевского вокзала домой для пассажиров, поезда которых прибыли после начала комендантского часа.
Чтобы воспользоваться:
  • установить приложения Укрзализныци и Uklon;
  • в приложении УЗ в разделе «Железные предложения» получить промокод;
  • активировать его в приложении Uklon.
Промокод действует с 23:15 до 05:00 и может быть использован один раз за ночь одним пользователем.

Что предлагает Bolt

Bolt оперативно реагирует на задержки поездов: в ночное время увеличивает количество автомобилей возле вокзалов и сдерживает цены.
Также действует постоянное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с и до вокзалов. Отдельные промокоды предоставлены и для железнодорожников — для служебных маршрутов.
Читайте также
Укрзализныця также отметила, что открыта для новых партнерств, если они помогают пассажирам в сложных условиях.

Куда можно ехать ночью

Ранее мы сообщали, что сервисы такси Uklon и Bolt начали круглосуточную работу в Киеве после обращения в КГГА и КМВА за разрешением работать в комендантский час. Ночью можно добраться:
  • до «Пунктов несокрушимости» и мест обогрева;
  • к локациям, где есть свет и связь;
  • до больниц;
  • на ж/д вокзал;
  • для доставки лекарства или продуктов первой необходимости.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems