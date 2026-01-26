Как дешевле доехать на такси ночью: УЗ договорилась о скидках Сегодня 12:21 — Личные финансы

Как дешевле доехать на такси ночью: УЗ договорилась о скидках

Из-за обстрелов врага и перебоев с электроснабжением поезда все чаще прибывают в крупные города после полуночи, когда уже действует комендантский час. Чтобы пассажиры могли безопасно добраться домой, Укрзализныця вместе с сервисами Uklon и Bolt запустила совместную инициативу поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Почему это важно

Пассажиры, прибывающие ночью, часто имеют ограниченные варианты передвижения по городу. Доступные поездки с вокзала уменьшат риски и сэкономят время.

Что предлагает Uklon

Uklon предоставляет скидку на ночные поездки от киевского вокзала домой для пассажиров, поезда которых прибыли после начала комендантского часа.

Чтобы воспользоваться:

установить приложения Укрзализныци и Uklon;

в приложении УЗ в разделе «Железные предложения» получить промокод;

активировать его в приложении Uklon.

Промокод действует с 23:15 до 05:00 и может быть использован один раз за ночь одним пользователем.

Что предлагает Bolt

Bolt оперативно реагирует на задержки поездов: в ночное время увеличивает количество автомобилей возле вокзалов и сдерживает цены.

Также действует постоянное предложение Bolt & Visa со скидкой 50% на поездки с и до вокзалов. Отдельные промокоды предоставлены и для железнодорожников — для служебных маршрутов.

Укрзализныця также отметила, что открыта для новых партнерств, если они помогают пассажирам в сложных условиях.

Куда можно ехать ночью

Ранее мы сообщали , что сервисы такси Uklon и Bolt начали круглосуточную работу в Киеве после обращения в КГГА и КМВА за разрешением работать в комендантский час. Ночью можно добраться:

до «Пунктов несокрушимости» и мест обогрева;

к локациям, где есть свет и связь;

до больниц;

на ж/д вокзал;

для доставки лекарства или продуктов первой необходимости.

