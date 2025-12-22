Как будут работать банки, Госказначейство и сервисы ГНС в новогодний период Сегодня 20:35

Как будут работать банки, Госказначейство и сервисы ГНС в новогодний период

Государственные финансовые органы в конце 2025 г. перейдут на специальный режим работы, что повлияет на сроки платежей и зачисление средств.

Как будет работать Казначейство в новогодний период

Госказначейство обнародовало детальный Регламент своей работы. Итак:

последним днем ​​проведения платежей клиентов органов Казначейства через СЭП НБУ в бюджетном 2025 году является 28 декабря 2025 года. последний день проведения платежей на национальную безопасность и оборону и расходов является 30 декабря 2025 года. принятие электронных документов клиентов из системы дистанционного обслуживания «Клиент-казначейства — Казначейство» (далее — СДО) в учетные системы АС «Е-Казна Доходы», АС «Е-Казна» 28, 29 и 30 декабря 2025 осуществляется до 17.30. в период с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года принятие органами Казначейства электронных документов от клиентов через СДО не осуществляется. Клиентская часть СДО в указанный период работает в штатном режиме (доступен просмотр информации, печать выписок, функции формирования и визирования документов). в период с 28 декабря 2025 года по 30 декабря 2025 года Казначейство работает в СЕП НБУ в обычном режиме и осуществляет зачисление поступлений в бюджеты всех уровней и других платежей (пополнение счетов по электронному администрированию налогов, перечисление средств единого социального взноса, таможенных платежей и др.) на счета, открытые в Казначействе. в период с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года включительно межбанковские платежные операции (обычные и мгновенные кредитовые переводы) через СЭП НБУ от Казначейства и/или в адрес Казначейства не производятся (участники СЭП НБУ не смогут осуществлять платежи на адрес Казначейства, а Казначейство — на адрес участников). начиная со 2 января 2026 года, органы Казначейства работают в обычном режиме.

Как будет работать НБУ и банковская система в новогодний период

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей НБУ (далее — СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2025 и в начале 2026 года. Для этого обнародовано постановление Правления НБУ от 16.12.2025 № 146 «О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины и порядке работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года».

Так, предполагается, что в этот период, как и в течение всего 2025 года, СЭП будет работать в штатном режиме (24/7) в соответствии с Технологическим регламентом работы системы.

31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года финансовые уведомления (платежные и информационные) от / в адрес Государственной казначейской службы Украины (коды ID НБУ 820172 и 899998) через СЭП не будут приниматься

Порядок работы с наличными деньгами в банковской системе Украины в период с 30 декабря по 1 января.

30 декабря 2025 года

Банки обязаны для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и своевременной выплаты заработной платы, пенсий, социальных доплат, других денежных выплат получить в Национальном банке Украины и/или в уполномоченном банке наличные деньги для подкрепления операционных касс и осуществить расчеты за наличные.

31 декабря 2025 года.

Национальный банк Украины по необходимости осуществляет до 12.00 в установленном порядке подкрепление операционных касс банков.

Банки обязаны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов. Банки имеют право совершать кассовые операции

1 января 2026 года

Эмиссионно-кассовые операции производятся в банковской системе Украины в обычном режиме.

Как будет работать СЕА НДС в новогодний период

В период с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года включительно межбанковские платежные операции через Систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП НБУ) от Казначейства и/или в адрес Казначейства не производятся (участники СЭП НБУ не смогут осуществлять платежи в адрес Казначейства, а Казначейство — в адрес участников СЭП НБУ).

Сервис интеграции Казначейства с ГНС в части передачи платежных инструкций на взыскание средств в электронной форме, обмена информацией по единому счету, счетам, открытым в СЕА НДС и в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года будет отключен.

Принятие к выполнению электронных реестров на возврат плательщикам ошибочно и излишне уплаченных средств на счета в СЕА НДС, электронных выводов и/или электронных сообщений на возврат налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств, пени и излишне удержанных (уплаченных) сумм НДФ0 28 декабря 2025 года.

