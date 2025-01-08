Как будет выключаться сеть 3G В Украине — объяснение НКЭК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будет выключаться сеть 3G В Украине — объяснение НКЭК

Технологии&Авто
28
Как будет выключаться сеть 3G В Украине — объяснение НКЭК
Как будет выключаться сеть 3G В Украине — объяснение НКЭК
Мобильные операторы Украины тестируют переход от 3G к 4G в ряде населенных пунктов, но отключение медленной сети будет постепенным, а все абоненты будут заранее об этом проинформированы.
Об этом говорится в пояснении Нацкомиссии по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК).
В НКЭК сообщили, что процесс перехода предполагает и обеспечение лучшего покрытия 4G и облегчение перехода абонентам. Сколько он будет длиться — зависит не только от операторов, но и от абонентов.
Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки и отправлять/получать SMS для тех пользователей, которые пользуются старыми кнопочными телефонами. Для пользователей старых телефонов ничего не изменится.
В комиссии объяснили, что пока не будет развернуто покрытие 4G там, где его нет, отключать сеть 3G операторы не будут.
Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить, обратившись в центры обслуживания оператора. При замене SIM-карты номер остается неизменным, абоненту следует обратиться к оператору.
Читайте также
Если телефон не поддерживает 4G, то операторы уверяют, что старые устройства будут обмениваться со скидками на приобретение нового.
«Технология 3G (UMTS) остается действующей технологией передачи данных. Стратегия и начало отказа от 3G как устаревшей будет постепенно применяться операторами. В данном случае речь идет именно о трех мобильных операторах, которые в пределах своих технологически нейтральных лицензий могут использовать любую из технологий — лишь бы предоставлялся качественный сервис абонентам. Переход от 3G сетей на 4G — это в первую очередь об улучшении связи для пользователей», — подытожили в НКЭК.
Читайте также
Напомним, ранее стало известно, что украинские мобильные операторы начнут постепенно выключать свои 3G-сети уже в этом году, чтобы освободить частоты для 4G и обеспечить более быстрый и качественный мобильный интернет. В НКЭК заверили, что мобильные операторы обеспечат клиентов полной информацией об изменениях и выгодных условиях для перехода с 3G на 4G.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.