Как будет выключаться сеть 3G В Украине — объяснение НКЭК Сегодня 09:29 — Технологии&Авто

Как будет выключаться сеть 3G В Украине — объяснение НКЭК

Мобильные операторы Украины тестируют переход от 3G к 4G в ряде населенных пунктов, но отключение медленной сети будет постепенным, а все абоненты будут заранее об этом проинформированы.

Об этом говорится в пояснении Нацкомиссии по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК).

В НКЭК сообщили, что процесс перехода предполагает и обеспечение лучшего покрытия 4G и облегчение перехода абонентам. Сколько он будет длиться — зависит не только от операторов, но и от абонентов.

Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки и отправлять/получать SMS для тех пользователей, которые пользуются старыми кнопочными телефонами. Для пользователей старых телефонов ничего не изменится.

В комиссии объяснили, что пока не будет развернуто покрытие 4G там, где его нет, отключать сеть 3G операторы не будут.

Если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить, обратившись в центры обслуживания оператора. При замене SIM-карты номер остается неизменным, абоненту следует обратиться к оператору.

Если телефон не поддерживает 4G, то операторы уверяют, что старые устройства будут обмениваться со скидками на приобретение нового.

«Технология 3G (UMTS) остается действующей технологией передачи данных. Стратегия и начало отказа от 3G как устаревшей будет постепенно применяться операторами. В данном случае речь идет именно о трех мобильных операторах, которые в пределах своих технологически нейтральных лицензий могут использовать любую из технологий — лишь бы предоставлялся качественный сервис абонентам. Переход от 3G сетей на 4G — это в первую очередь об улучшении связи для пользователей», — подытожили в НКЭК.

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Напомним, ранее стало известно, что украинские мобильные операторы начнут постепенно выключать свои 3G-сети уже в этом году, чтобы освободить частоты для 4G и обеспечить более быстрый и качественный мобильный интернет. В НКЭК заверили, что мобильные операторы обеспечат клиентов полной информацией об изменениях и выгодных условиях для перехода с 3G на 4G.

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