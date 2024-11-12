ZTE и Turkcell получили самую высокую в Европе скорость 5G — Finance.ua

ZTE и Turkcell получили самую высокую в Европе скорость 5G 12.11.2024, 23:18 — Технологии&Авто

ZTE и Turkcell получили самую высокую в Европе скорость 5G

Turkcell и ZTE Corporation объявили, что обе стороны достигли прорывной вехи в области телекоммуникаций, установив рекорд самой быстрой в Европе скорости 5G-Advanced, превысившей 32 Гбит/с во время амбициозного испытания в Стамбуле.

Испытание NRDC, проведенное 5 ноября, базируется на уникальном в области 1,6 ГГц BW mmWave AAU от ZTE, ведущем в области 64TR N78 AAU и коммерческом CPE от ZTE. Это достижение подчеркивает прочное партнерство между ZTE и Turkcell и их общую приверженность инновациям в технологии 5G.

Потенциальные применения технологии 5G-Advanced широки и многообразны. От «умных» городов до автономных транспортных средств — улучшение связи может трансформировать отрасли, позволяя им работать способом, который раньше было невозможно представить. Эта технология не только обещает улучшить существующие услуги, но и прокладывает путь к совершенно новым бизнес-моделям и возможностям.

В будущем обе стороны планируют продолжать исследования технологии 5G, изучая более широкий спектр инновационных приложений, которые могут улучшить жизнь как потребителей, так и бизнеса. Инвестируя в разработку передовых технологий 5G, они стремятся обеспечить более удобный, эффективный и интеллектуальный пользовательский опыт, который будет отвечать растущим требованиям мира, переходящего на цифровые технологии.

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