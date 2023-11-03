Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ — Finance.ua

Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ Сегодня 15:02

Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ

НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Основные факторы: более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, рекордная урожайность, более скорое расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетной поддержки.

Об этом сообщает « Инфляционный отчет » Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

Как отмечается в отчете, весомым фактором лучшей динамики в 2023 году стали выше прошлогодних урожаи основных культур благодаря сверхблагоприятным погодным условиям. Так, урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год, в то время как засеянные площади по большинству культур остались почти на уровне предыдущего года. В результате оценки урожая улучшены как на 2023 год, так и на последующие годы. Прямой положительный вклад высших урожаев в ВВП в текущем году оценен в 1,3 п.п.

Предположение об урожае зерновых и зернобобовых в 2023 году повышено до 56,9 млн т (46,8 млн т — прогноз за июль). В 2024 году ожидается урожай на уровне 48,5 млн т и в 2025 году — 49,2 млн т.

Прогноз экономического роста на 2024 и 2025 годы

По прогнозу НБУ, сохранение высоких рисков безопасности в течение всего 2024 года будет ослаблять инвестиции и потребительские настроения, сдерживать возвращение мигрантов из-за рубежа. Ограниченный доступ к морской логистике и связанные с этим дополнительные затраты бизнеса будут ухудшать конкурентоспособность экспортоориентированных видов экономической деятельности.

Несмотря на негативные последствия войны, в следующем году рост экономики будет продолжаться. Реальный ВВП вырастет на 3,6% (предыдущий прогноз — 3,5%). Этому будет по-прежнему способствовать высокая адаптивность бизнеса, а также сохранение мягкой фискальной политики. Постепенное развитие альтернативных путей поставок позволит нарастить экспорт продовольствия и металлургической продукции в среднесрочной перспективе, отмечается в отчете.

Ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз — 6,8%) будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности. Это благоприятно скажется на потребительских и деловых настроениях, соответственно, оживятся потребительский и инвестиционный спрос на фоне все еще мягкой фискальной политики. Весомый вклад в дальнейший экономический рост будет иметь полноценное открытие черноморских портов. Это будет стимулировать более интенсивное восстановление производственных мощностей предприятий металлургии и наращивание производства в сельском хозяйстве. В то же время выход на довоенные уровни урожаев пока не ожидается, прежде всего из-за значительных площадей пахотных земель, загрязненных минами и боеприпасами, отмечают в НБУ.

«Послевоенное восстановление разрушенной инфраструктуры и производственных мощностей предприятий потребует значительных инвестиций как со стороны частных компаний, так и государства. Внедрение евроинтеграционных реформ улучшит среду для инвестирования и ведения бизнеса. снижение рисков безопасности. В результате инвестиции вырастут в 2025 году почти на 19%, что также заложит основы для ускоренного роста в дальнейшем», — говорится в отчете.

Отметим, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за октябрь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года. Ранее НБУ ожидал, что это произойдет с середины 2024 года.

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