Как будет работать Дія без интернета и мобильной связи: в Минцифре раскрыли детали — Finance.ua
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Как будет работать Дія без интернета и мобильной связи: в Минцифре раскрыли детали

Личные финансы
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Как будет работать Дія без интернета и мобильной связи: в Минцифре раскрыли детали
Как будет работать Дія без интернета и мобильной связи: в Минцифре раскрыли детали
В рамках марафона «Єдині новини» руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник отметил, что приложение «Дія» может работать даже без подключения к интернету с минимальным покрытием мобильной связи.
Поскольку приложение «Дія» не хранит документы, а только подтягивает их из реестров, то для возможности ими пользоваться требуется связь.
Что касается доступности «Дія» в случае отключения электроэнергии, Баник отметил, что «в любом случае все доступно, если есть хоть какая-то мобильная связь — все будет работать».

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире

При отсутствии связи документы исчезают не сразу, а по мере обновления.
«В любом случае украинцам также будет доступен документ, который мы запустили на случай отключенных реестров», — сказал Баник.
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Кроме того, чиновник отметил, что все документы в «Дія» обладают полной юридической силой.
«Если какое-то учреждение отказывается принимать эти документы, можно смело вызывать полицию», — советует Баник.
Среди услуг, которые можно ожидать в ближайшем будущем, чиновник назвал старт бета-тестирования выписок для предпринимателей, услугу «о браке», выписку о несудимости и услугу помощи для детей с инвалидностью.

Справка Finance.ua:

  • в приложении Дія теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства. Услуга с июня была доступна на портале, а теперь и в приложении;
  • находясь за границей, вы можете авторизоваться в «Дія» привычным способом с помощью BankID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
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