Как будет работать Дія без интернета и мобильной связи: в Минцифре раскрыли детали — Finance.ua

Как будет работать Дія без интернета и мобильной связи: в Минцифре раскрыли детали Сегодня 08:27 — Личные финансы

Как будет работать Дія без интернета и мобильной связи: в Минцифре раскрыли детали

В рамках марафона «Єдині новини» руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник отметил, что приложение «Дія» может работать даже без подключения к интернету с минимальным покрытием мобильной связи.

Поскольку приложение «Дія» не хранит документы, а только подтягивает их из реестров, то для возможности ими пользоваться требуется связь.

Что касается доступности «Дія» в случае отключения электроэнергии, Баник отметил, что «в любом случае все доступно, если есть хоть какая-то мобильная связь — все будет работать».

При отсутствии связи документы исчезают не сразу, а по мере обновления.

«В любом случае украинцам также будет доступен документ, который мы запустили на случай отключенных реестров», — сказал Баник.

Кроме того, чиновник отметил, что все документы в «Дія» обладают полной юридической силой.

«Если какое-то учреждение отказывается принимать эти документы, можно смело вызывать полицию», — советует Баник.

Среди услуг, которые можно ожидать в ближайшем будущем, чиновник назвал старт бета-тестирования выписок для предпринимателей, услугу «о браке», выписку о несудимости и услугу помощи для детей с инвалидностью.

Справка Finance.ua:

в приложении Дія теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства. Услуга с июня была доступна на портале, а теперь и в приложении;

находясь за границей, вы можете авторизоваться в «Дія» привычным способом с помощью BankID.

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